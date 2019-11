Tag der Offenen Tür bei der Lebenshilfe

Am 22.11.19 von 11:00-16:00 in den Räumen der Lebenshilfe, Gartenstrasse 47, Brilon

brilon-totallokal: Die Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen e.V. HSK besteht seit 1991. Als gemeinnütziger Verein versteht sie ihre Hauptaufgabe darin, Menschen mit Behinderungen, psychischen Erkrankungen oder altersbedingtem Hilfebedarf von der Kindheit bis ins hohe Alter zu beraten und zu unterstützen.

Um diese Aufgabe noch besser leisten zu können hat sich die Lebenshilfe e.V. 2019 personell und räumlich erweitert. Im letzten Jahr verabschiedeten sich 2 Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin in den Ruhestand. Inzwischen ergänzen 5 neue hauptamtliche Mitarbeiter/innen das Team der Lebenshilfe. Zusätzlich sind in der Gartenstrasse 47 in Brilon auch neue Räume angemietet und eingerichtet worden.

Am 22.11.19 besteht die Möglichkeit die neuen Mitarbeiter/innen und die neuen Räume der interessierten Öffentlichkeit vorzustellen. Alle Mitglieder und alle interessierten Personen sind herzlich dazu eingeladen! Wir freuen uns ebenso über Interesse am Ehrenamt in den verschiedenen Fachbereichen.

Die Angebote der Lebenshilfe e.V. für Menschen im Hochsauerlandkreis:

-Der Mobilen Sozialen Dienst als Beratung zu Leistungsansprüchen und als Unterstützung bei Antragstellungen. Zu diesem Dienst gehört ebenso das Vermitteln von Haushaltshilfen.

-Der Familienunterstützenden Dienst als stundenweise Betreuung und/ oder als Alltags- und Freizeitbegleitung.

– die Pflegepflichteinsätze zur Überprüfung von Pflegeleistungen.

-die Schulbegleitung als Assistenz für Kinder und Jugendliche an Regel- und Förderschulen, die aufgrund einer Behinderung eine individuelle Unterstützung während der Schulzeit benötigen.

-die Freizeit und Ferienangebote in Form von vielfältigen Freizeit- und Reiseangeboten für Jugendliche und Erwachsene.

-die Gesetzlichen Betreuungen in Form von Ausführung dieser Betreuungen und in Form von Gewinnung und Beratung ehrenamtlicher Betreuer. Außerdem Beratung zu Vorsorgemöglichkeiten.

Ganz neu aufgebaut wird der Fachbereich Lebenshilfe-Autismus-Kompetenz-Zentrum (LAKZ) mit dem Angebot der Förderung und Therapie von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit einer Autismus-Spektrum-Störung. Ebenso wird die Beratung der Eltern, Kindergärten und Schulen angeboten. Zwei neue Mitarbeiterinnen mit Erfahrungen aus dem Autismusbereich konnten für diesen Bereich gewonnen werden: Frau Stark als Heilpädagogin und Frau Ludewig als Diplom-Psychologin. Neue Räumlichkeiten wurden für den Bereich LAKZ bereits ausgestattet. Das Lebenshilfe-Autismus-Kompetenz-Zentrum gewährt am Tag der offenen Tür einen Einblick in die autismuspezifischen Förderansätze. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Quelle: Stephan Schmidt, Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung e.V. Hochsauerlandkreis

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon