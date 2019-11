Android-Kurs für Einsteiger bei der VHS Olsberg

Die erste Schritte mit ihrem Smartphone oder Tablet

brilon-totallokal: Die VHS Olsberg bietet einen Android-Kurs für Einsteiger an, die erste Schritte mit ihrem Smartphone oder Tablet machen wollen und die Grundbedienung erlernen möchten. Die Teilnehmenden erfahren, wie sie ihr Gerät einrichten können und welche neuen Möglichkeiten ihnen ihr neues Smartphone bzw. Tablet bietet. Der Kurs beginnt am 26. November und findet an drei Dienstagen jeweils von 18:30 bis 20:45 Uhr in der Olsberger VHS-Geschäftsstelle statt. Anmeldungen sind telefonisch unter 02962-3080 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

