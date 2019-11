Computer-Grundlagen bei der VHS Brilon

Einstieg in das Arbeiten mit dem PC

brilon-totallokal: Der Kurs bietet den Einstieg in die Bedienung des PCs für die berufliche und private Nutzung. Neben theoretischen Grundlagen liegt der Schwerpunkt auf der praktischen Arbeit am PC. Inhalte sind u.a. die Grundbedienung von Windows, die Organisation von Ordnern und Dateien sowie der Einstieg in das Internet.

Die Teilnehmenden benötigen keine Vorkenntnisse. Der Kurs findet ab dem 26. November an fünf Dienstagen jeweils von 19:30 bis 21:45 Uhr im EDV-Raum des Briloner Volksbankcenters statt. Anmeldungen sind telefonisch unter 02961-6416 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

