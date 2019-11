Gigantischen Industrieanlagen – Thyssenkrupp Stahlwerk in Duisburg

Gemeinschaftsfahrt der Innung Kraftfahrzeuggewerbe: Neben der fachlichen Information kam auch der gesellige Teil nicht zu kurz.

brilon-totallokal: Altkreis Brilon. Die diesjährige traditionelle Gemeinschaftsfahrt der Innung Kraftfahrzeuggewerbe Brilon führte zum Standort Duisburg der Thyssenkrupp Steel Europe AG. Im größten Stahlstandort Europas lernten die Innungsmitglieder auf dem Werksgelände von Thyssenkrupp, welches 5mal so groß ist wie Monaco, in eindrucksvollen Perspektiven den Werkstoff Stahl kennen.

Bei der Besichtigung der gigantischen Industrieanlagen erhielten die PS-Profis einen hautnahen Einblick in den Prozess der Eisenerzeugung direkt am Hochofen, Stahlgewinnung und Weiterverarbeitung dieses universellen Werkstoffes. „Die eindrucksvolle Führung zeigte uns, dass Stahl weiterhin der Werkstoff erster Wahl beim Automobilbau ist“, resümierte OM Josef Götte (Borntosten). „Diese unvergesslichen Eindrücke sollte jeder Automobilfan einmal mit eigenen Augen gesehen haben“, brachte es Josef Götte auf den Punkt.

Neben der fachlichen Information kam auch der gesellige Teil nicht zu kurz. So wurde anschließend die Königbrauerei in Duisburg besichtigt, wo den Autofachleuten interessante Einblicke in den Produktionsablauf der Königbrauerei, von der Anlieferung der Zutaten, dem Brauprozess über die Qualitätssicherung bis zur Auslieferung des Gerstensafts näher gebracht wurden.

Bildzeile: Die Kfz-Fachexperten aus dem Altkreis Brilon mit Obermeister Josef Götte (5. v.l.) besuchten in diesem Jahr die Firma Thyssenkrupp Steel Europe AG und die Königbrauerei in Duisburg

Quelle: Christiane Senge, Kreishandwerkerschaft Hochsauerland

