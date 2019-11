Neue AWO- Kneipp und Naturerlebniskita öffnet die Türen…

Am Samstag, den 30.11.2019 wird die neue AWO-Kita nun offiziell eröffnet

brilon-totallokal: Am 1.8.2019 nahm die AWO-Kindertagesstätte Hollenkinder am Lindenweg 20a in Brilon bereits ihren Betrieb auf und 75 Kinder im Alter von 0-6 Jahren zogen in das schöne neue Gebäude in Holzbauweise ein und füllten es mit Leben.

Am Samstag, den 30.11.2019 wird die neue AWO-Kita nun offiziell eröffnet. Um 11.30 Uhr geben dann Kinder, Eltern und das pädagogische Team den Startschuss für den Tag der offenen Tür. Bis 15:00 Uhr können alle interessierten kleinen und großen Besucher die Kita kennenlernen.

Anhand von Mitmach-Angeboten in den Gruppen stellt das Team die Schwerpunkte des Konzeptes rund um die Gesundheitsprävention nach Sebastian Kneipp und das forschende Lernen (MINT) vor.

Als Einrichtung mit dem Schwerpunkt der gesunden Ernährung ist natürlich auch an das leibliche Wohl der Besucher gedacht.

