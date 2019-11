„Weltreise durch Wohnzimmer“ bei der VHS Olsberg: Algerien

Im Hochsauerlandkreis leben Menschen aus zahlreichen verschiedenen Ländern

brilon-totallokal: Auf der einen Seite gibt es viele Menschen aus einem fremden Herkunftsland, die sehr gastfreundlich, stolz und glücklich sind, wenn sie von ihrer alten Heimat erzählen können. Wie das Leben im alten Heimatland ist, wissen sie genau – z.B. was dort gegessen wird, welche Feste man feiert, welche traditionelle Kleidung getragen wird und welche typischen Klänge sie mit ihrer Heimat verbinden. Auf der anderen Seite gibt es bei vielen „Alteingesessenen” das Interesse an (noch) unbekannten Kulturen und den Wunsch, einen Einblick hierein zu bekommen. Oft reichen weder Geld noch Zeit aus, die ganze Welt zu bereisen, um sich einen Eindruck vor Ort zu verschaffen. Mit der „Weltreise durch Wohnzimmer” gibt es einen Eindruck vom Wunschreiseland aus erster Hand in nur zwei Stunden – mit einer Anreise von ein paar Minuten mit dem Auto, Bus, Fahrrad oder zu Fuß.

Jeder Reisende bekommt bei der ersten Reise einen Reisepass und kann, wenn er mehr als eine „Reise” bucht, Stempel sammeln. Die nächste „Weltreise durch Wohnzimmer“ führt nach Algerien. Die Veranstaltung findet am Samstag, den 30. November, von 16:00 bis 18:00 Uhr in Olsberg statt. Anmeldungen sind telefonisch unter 02962-3080 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

