Adventliche Klänge in Alme

Das Jugendorchester des Musikvereins Alme lädt für Mittwoch, 04. Dezember 2019 um 17:30 Uhr in die Ludgerus Pfarrkirche ein

brilon-totallokal: Mit weihnachtlichen Melodien und besinnlichen Texten, möchte das Jugendorchester in die festliche Zeit einstimmen und freut sich auf viele große und kleine Zuhörer. In den wöchentlichen Proben wurde tatkräftig an den weihnachtlichen Stücken geübt und es wartet eine erstaunliche und meditative Bandbreite an wunderbaren Werken auf die Besucher. Auch die Schulkinder aus dem ortsansässigen Kindergarten waren in den letzten Tagen fleißig. Sie haben sich zu einem Chor zusammengefunden und werden gesanglich Lieder begleiten.

Im Anschluss klingt der musikalische Abend mit bekannten Weihnachtsliedern neben der Kirche bei Glühwein, heißem Apfelsaft und Plätzchen aus. Der Eintritt ist frei.

Quelle: Christian Göke, Schützenbruderschaft St. Anna Wülfte 1828 e.V.

