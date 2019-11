Ashtanga-Yoga-Workshop bei der VHS Olsberg: “Fokus Rücken”

Nach den intensiven Asanas wartet eine wundervolle End-Entspannung auf Sie

brilon-totallokal: Schmerzen im Rücken beim Sitzen, Stehen oder im Liegen? Häufige Probleme mit Blockaden oder Verspannungen? In diesem Workshop bekommen Sie Übungssequenzen mit an die Hand, mit denen Sie diesen Beschwerden vorbeugen oder bei Problemen im Rückenbereich Abhilfe schaffen können. Ebenfalls bekommen Sie einen ersten Einblick in Ashtanga-Yoga durch die Basic-Sequenz.

Diese eher sportlich ausgerichtete Yoga-Richtung bietet einige interessante Positionen, die bei regelmäßiger Übung sehr vorteilhaft bei Rückenproblemen sein können. Nach den intensiven Asanas wartet eine wundervolle “End” Entspannung auf Sie. Der Workshop ist für Yogainteressierte und Anfänger geeignet (keinerlei Vorerfahrungen notwendig), insbesondere für Menschen mit Beschwerden im Rückenbereich sowie alle, die mehr über diesen Themenbereich erfahren möchten. Achtung: Der Kurs ist nicht geeignet für Menschen mit akuten Bandscheibenvorfällen oder ärztlichem Sportverbot.

Der Workshop findet am Samstag, den 7. Dezember, von 9:30 bis 12:30 Uhr im AquaOlsberg statt. Anmeldungen sind telefonisch unter 02962-3080 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

