Grußwort des Schirmherrn des FIS Skisprung-Weltcups Willingen 2020

Liebe Freundinnen und Freunde des Skispringens…

brilon-totallokal: Der FIS Skisprung Weltcup auf der Mühlenkopfschanze ist immer eine ganz besondere Veranstaltung mit einzigartiger Atmosphäre, zahlreichen Besuchern und noch mehr Fernseh­zuschauern in vielen Ländern. So trägt der Wettbewerb erheblich dazu bei, Hessen als reiz­volles Reiseland zu präsentieren, und darüber kann ich mich als Wirtschaftsminister nur freuen. Schließlich ist der Tourismus für unser Land ein Wirtschaftsfaktor, der – in Vollzeitstellen umgerechnet – rund 230.000 Arbeitsplätze sichert. Gerade in ländlichen Regionen generiert er Einkommen und Wertschöpfung.

Nirgends kann man das besser beobachten als in Willingen, der Gemeinde mit der höchsten Tourismusintensität Hessens. Sie beschränkt sich keineswegs nur auf den Wintersport, sondern überzeugt ihre Besucherinnen und Besucher mit einem attraktiven Freizeitprogramm, das sich durch das ganze Jahr zieht.

Der Skisprung-Weltcup hat einen enormen Werbeeffekt für Willingen und für den Tourismus in Hessen. Deshalb habe ich sehr gerne die Schirmherrschaft übernommen. Ich wünsche der Veranstaltung gutes Gelingen, den Zuschauerinnen und Zuschauern spannende Wettkämpfe und den Sportlern ein faires und vor allem sicheres Springen. Meine Anerkennung und mein Dank gelten dem Organisationskomitee des Ski-Club Willingen und den vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern. Sie alle leisten hervorragende Arbeit.

Quelle: Tarek AI-Wazir, Hessischer Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon