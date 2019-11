Peter Liese: Bis zum 28. November werden 20.000 Reisetickets verlost

Bis zum 28. November werden 20.000 Reisetickets verlost / Auch 2020 können 18-Jährige profitieren und die EU entdecken

brilon-totallokal: Alle 18-Jährigen, die zwischen dem 1. Januar und 31. Dezember 2001 geboren sind, haben die Möglichkeit, sich für einen kostenlosen Travel-Pass der EU-Initiative DiscoverEU zu bewerben. Darauf weist der südwestfälische Europaabgeordnete Dr. Peter Liese hin. Die erfolgreichen Bewerber können bis zu 30 Tage alleine oder mit bis zu vier Freunden in einer Gruppe quer durch Europa reisen. Bisher hatten rund 50.000 junge Menschen die Gelegenheit, mit DiscoverEU das kulturelle Erbe des Kontinents zu erkunden, Menschen kennenzulernen, von anderen Kulturen zu lernen und so zu erfahren, was Europa eint.

„Ich würde mich freuen, wenn sich zahlreiche Jugendliche aus Südwestfalen für die Idee eines Europa ohne Grenzen begeistern und sich für DiscoverEU bewerben“, so Peter Liese.

Weitere Informationen zu DiscoverEU erhalten Sie im Europäischen Jugendportal unter https://europa.eu/youth/discovereu_de.

Quelle. Dieter Berger

