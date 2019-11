Rocknacht Elleringhausen feiert großes Finale

Nach 25 Jahren feiert die Elleringhauser KLJB das große Finale

brilon-totallokal: Elleringhausen. Liebe Freunde des gepflegten Rocks, liebe Party-Freunde, die KLJB Elleringhausen feiert am Samstag, 23. November 2019 ihre 25. Rocknacht. Aber aufgepasst, dieses Jahr wird nicht nur das Jubiläum gefeiert, sondern auch das große Finale. Nach 25 Jahren wird dieses Jahr die letzte Rocknacht gefeiert.

Zum 25. Mal findet diese in der Schützenhalle in Elleringhausen statt. Im Laufe der Jahre entwickelte sich dieses Fest zu unserem Hauptevent und die Rocknacht wurde weit über die Grenzen des Sauerlandes bekannt. Dank der Nachtbusse konnten unsere Rockfreunde sicher von der Feier nach Hause gebracht werden. Gemeinsam konnten wir 24 legendäre Abende feiern und schöne Momente teilen.

Passend zum 20 jährigen Jubiläum gab es 2014 erstmalig eine Live Band. Die Band „Thundershot“ heizte die Schützenhalle ordentlich ein. Im Jahr 2015 und 2016 sorgte die Band „Born Wild“ für grandiose Stimmung. In den letzten beiden Jahren feierten wir gemeinsam mit „Black Muffin“ legendäre Feten.

Um unser Finale abzurunden, haben wir in diesem Jahr niemand geringeres als „Rustikarl“ und „Captain Booze“ engagiert.

Die Briloner Band Rustikarl besteht aus fünf Männern sowie ihrem Maskottchen Rusti. Mit Texten aus ihrer eigenen Feder sowie selbstkomponierten Melodien und einzigartigen Stimmen, machen sie aus ihren Auftritten eine unvergessliche Show.

Unsere nächste Band ist „Captain Booze“. Die Jungs aus dem Sauerland stehen für feinsten Cover-Rock aus über 30 Jahren Rock, Punk und Metal. Mit Songs von Billy Idol über Scorpions bis hin zu Metallica und Iron Maiden bringen sie die Menge mit einer packenden aber auch unterhaltsamen Show zum Beben. Wir freuen uns auf unvergessliche Stunden mit unseren grandiosen Bands.

Neben den Top-Bands ist natürlich für das leibliche Wohl gesorgt. Mit frisch gezapftem Pils, Salitos, diversen Longdrinks und Shots ist für jeden Geschmack etwas dabei. Für den kleinen Hunger zwischendurch gibt es draußen vor der Schützenhalle frische Pizza.

Der Einlass beginnt ab 19:30 Uhr und ist ab 16 Jahren erlaubt (Ausweiskontrollen). Der Eintritt beträgt 6€.

Nun ist es aber mal an der Zeit, sich zu bedanken: Die Rocknacht entwickelte sich mit den Jahren zu unserer größten Aufgabe. Neben dem Vorstand der KLJB Elleringhausen halfen alle Mitglieder fleißig beim Auf- und Abbau und übernahmen einige Schichten. Ohne die vielen fleißigen Hände wäre dies nicht möglich gewesen. Ein ganz besonderer Dank gilt dadurch allen Helfern vor und hinter den Kulissen, sowie den jeweiligen Vorständen und Fetengremien. Ihr habt dafür gesorgt, dass die Rocknacht Jahr für Jahr stattfinden konnte. Ihr habt harte Arbeit und jede Menge Zeit in die Rocknacht investiert und sie so groß aufgezogen. Wir sagen von Herzen DANKE!

Wir möchten uns an dieser Stelle aber auch bei EUCH bedanken! Danke, dass ihr mit uns gefeiert, getanzt, gesungen und gelacht habt. Ohne Euch würden wir dieses Jahr kein Jubiläum feiern.

Die KLJB Elleringhausen freut sich auf ein grandioses Finale und hofft auf zahlreiche Gäste.

Quelle: Hannah Franke

