Von Eiskino bis Weltcup – viele schöne Veranstaltungen im Eventkalender

Romantisch, sportlich, erlebnisreich: den Winter in Willingen genießen

brilon-totallokal: Die schönsten Facetten des Winters erleben Gäste in Willingen. Sportliches Highlight im Eventkalender ist der FIS Skisprung Weltcup mit internationalen Spitzensportlern und zehntausenden Besuchern. Doch auch beim Eiskino, Flutlicht-Vergnügen oder bei der Fackelwanderung genießen Besucher die kalte Jahreszeit im hessischen Upland.

Schon ab 1. Dezember geht’s romantisch zu: Bei „Willingen – ein Wintermärchen“ auf dem Linnenkerlplatz können Gäste schöne Preise gewinnen. Ein wechselndes Rahmenprogramm erzeugt festliche Atmosphäre. Glühwein, Kinderpunsch und Gegrilltes wärmen von innen.

Mit Fackeln durch die Dunkelheit ins Tal hinunter

Rötlicher Schein lässt die Winterlandschaft ganz besonders aussehen: Beliebt bei Gästen und Einheimischen sind die Willinger Fackelwanderungen. Die größte findet zum Jahresabschluss, 30. Dezember, statt. Mit der Gondelbahn geht’s hinauf auf den Ettelsberg, wo Alphornbläser ein kleines Konzert geben, und mit leuchtenden Fackeln zu Fuß zurück ins Tal.

Kino trifft Kufenspaß

Kinofilme und Eislauf passen bestens zusammen. Weltweit einmalig ist das Eiskino in der abgedunkelten Willinger Eissporthalle. Über eine Riesenleinwand auf dem Eis flimmern dann bunte Bilder, und die ganze Familie zieht zu berühmten Songs ihre Schleifen auf dem Eis. Wer eine kurze Pause braucht, nimmt auf der großen Tribüne mit Sitzkissen Platz. Zudem gibt’s einen Stand mit kleinen Snacks und warmen Getränken. An drei Abenden, vom 9. bis zum 11. Januar, kommen kleine und große Besucher in den Genuss dieses Erlebnisses.

Wintersport und -spaß bei Flutlicht

Kult ist die Flutlichtparty an der Talstation der Ettelsberg-Seilbahn. Auf frisch präparierten Pisten fahren am 31. Januar Skiläufer und Snowboarder zu Charts und Après-Ski-Krachern den Berg hinunter.

Super-Stimmung beim Weltcup

Wenn vom 7. bis zum 9. Februar die „Adler“ fliegen, sind zehntausende Fans aus dem Häuschen. Millionen Menschen kennen den FIS Skisprung-Weltcup auf der Mühlenkopfschanze aus dem TV. Live dabei zu sein, ist aber etwas ganz anderes. Die Stimmung ist legendär, ein umfangreiches Programm umrahmt die eigentliche Veranstaltung, und ein großes Höhenfeuerwerk taucht den Himmel in leuchtende Farben. Los geht’s am Freitag mit Trainingssprüngen, Qualifikation und Eröffnungsfeier. Am Samstag und Sonntag folgen die Einzel-Weltcups mit Finaldurchgängen und Siegerehrungen. Karten sind unter www.weltcup-willingen.de erhältlich.

Firmen sind sportlich unter Flutlicht

Rasante Abfahrten auf hell erleuchteten Pisten und eine gute Zeit mit den Kollegen verspricht das dritte Warsteiner Firmen-Flutlichtfahren der Warsteiner Brauerei und ihren Partnern am 15. Februar – dieses Jahr erstmals an der neuen K1-Skipiste. Chefs und Angestellte, Azubis und Praktikanten von Unternehmen und Dienstleistern sind zum abendlichen Skilaufen und Rodeln eingeladen. Nicht der Kampfgeist steht im Vordergrund, sondern der Spaß im Schnee. Eine Verlosung rundet den vergnüglichen Wintersportabend ab.

Auskunft gibt die Tourist-Information Willingen unter Telefon 05632/9694353 oder willingen@willingen.de.

Weitere Veranstaltungen in Willingen

07.-09.02.2020 Willinger FIS Skisprung Weltcup

13.-18.04.2020 SPRING GeMeindeFerienFestival

15.-17.05.2020 23. Bike-Festival

09.-12.07.2020 5. HD-Bike-Week Willingen

Fotos: Eiskino und Flutlichtskilauf in Willingen / Wolfgang Detemple

Quelle: Susanne Schulten, Tourist-Information Willingen

