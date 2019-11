Start des Vorverkaufs für die Hanseparty auf dem Briloner Weihnachtsmarkt

brilon-totallokal: Von Donnerstag, den 28. November bis Sonntag, den 30. November 2019 weihnachtet es wieder auf dem Briloner Marktplatz. Zahlreiche Hütten locken auf dem Weihnachtsmarkt der Sparkasse Hochsauerland mit kulinarischen Köstlichkeiten, adventlichem Schmuck und weihnachtlichen Geschenkideen. Auch das Hanseteam wird wieder vertreten sein.

Auf dem Weihnachtsmarkt fällt der Startschuss für den Vorverkauf für die große Hanseparty, die während der 40. Internationalen Hansetage 2020 am Samstag, den 6. Juni 2020 unter dem Motto „Brilon meets Europe“ in der Schützenhalle stattfinden wird.

Die St. Hubertus Schützenbruderschaft 1417 Brilon ist Ausrichterin und lädt gemeinsam mit der Stadt Brilon die Bevölkerung sehr herzlich ein, gemeinsam mit den zahlreichen Gästen, die sich während der Hansetage in Brilon aufhalten werden, zu feiern.

Als Garant für eine super Partystimmung konnte die Band SOUNDPARK verpflichtet werden, die mit ihrer puren Spielfreude, tollen Stimmen und dem richtigen Sound im richtigen Moment die Gäste begeistern wird. Pop-Rock-Cover vom Allerfeinsten verspricht der Abend.

Die Karten für die Hanseparty kosten im Vorverkauf 3,00 € und können am Hanse-Stand auf dem Weihnachtsmarkt erworben werden. Anschließend sind die Karten im Rathaus, im Hansebüro in der Gartenstraße und in der Brilon Touristik erhältlich.

Wie in den vergangenen Jahren auch hat das Hanse-Team wieder handgemachte Weihnachtskarten, Hanse-Briefmarken und weitere Artikel im Angebot. Auch die Sonderausgabe „Heimatliebe“ liegt am Stand aus, sie gibt einen ersten Vorgeschmack auf das Programm, das für vom 4.-7. Juni 2020 geplant ist.

Weitere Informationen unter: www.hansetagebrilon.de

Foto: Albert Tilly, Uwe Ries, Michael Kahrig und Andreas Beel freuen sich auf einen guten Verkaufsstart auf dem Weihnachtsmarkt.

