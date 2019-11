CDU: Fuß-/Radweg vom Abzweig Gruß nach Petersborn

Die CDU-Ratsfraktion Brilon hat in der Bauausschuss-Sitzung die Verwaltung nochmals an den Antrag des Ortsvorstehers von Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle Wolfgang Diekmann erinnert

brilon-totallokal: Er hatte im vergangenen Jahr einen Fuß-/Radweg zwischen dem Abzweig Gruß (Am Haidknückel) nach Petersborn gefordert. Diese Straße soll in 2020/21 komplett ausgebaut werden. Im Rahmen dieser Maßnahme soll, so die Forderung der CDU, ein Fuß-/Radweg mit angelegt werden.

Dieses ist der richtige Zeitpunkt um diesen Antrag des Ortsvorstehers zu realisieren. Die Straße wird von vielen Fußgängern und Radfahrern genutzt. Mit dieser Umsetzung würde diese Straße für alle Beteiligten auch sicherer. Bauträger dieser Straße ist die Stadt Brilon.

Bild: Verbindungsstraße von Petersborn nach Brilon

Bild/Bericht: CDU-Brilon

Quelle: Wolfgang Diekmann

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon