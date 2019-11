Eine Millionen Sterne in Brilon helfen vor Ort und weltweit

Mitmach-Aktion für alle mit der Youngcaritas und Caritas-Konferenz Brilon

brilon-totallokal: Gegen den Novemberblues haben die Youngcaritas und die Caritas-Konferenz Brilon einen Veranstaltungstipp für alle, die in bunter Gesellschaft Gutes tun wollen: Am Samstag, den 23. November, laden die Ehrenamtlich zu der Aktion „Eine Million Sterne“ ein. Unterstützt wird die Aktion von der Schülerschaft der Marienschule, Klienten aus dem Ambulant Betreuten Wohnen und von ehrenamtlichen Mitarbeitenden der Behindertenhilfe.

„An dem bundesweiten Aktionstag ‚Eine Million Sterne` setzen wir ein Lichterzeichen für Solidarität und eine gerechtere Welt“, sagt Organisatorin Nadine Gebauer. Initiator der bundesweiten Aktion ist die Caritas International, die weltweit als Hilfswerk im Einsatz ist. In diesem Jahr legt Caritas International den Fokus auf Jordanien. Das Königreich im Nahen Osten gehört zu den Ländern, die die meisten Flüchtlinge aus den Krisen- und Kriegsgebieten Syriens und des Iraks aufgenommen haben. „Neben der Unterstützung von Armut und Not bedrohten Menschen in Jordanien wollen wir zugleich den Menschen in unserer Heimat helfen“, betont Nadine Gebauer. Die Hälfte des Erlöses geht deshalb an die Warenkörbe Brilon, Winterberg, Medebach und Olsberg.

Die Aktion beginnt mit einem Gottesdienst um 17 Uhr in der Nikolaikirche in Brilon, der von der Youngcaritas und der Caritas-Band „Cariba“ mitgestaltet wird. Um 18 Uhr geht es auf dem benachbarten Schulhof der Heinrich-Lübke-Schule direkt weiter: Dort wird für jedes gespendete Licht eine Topfkerze aufgestellt und so das Lichtermeer entzündet.

Um in dieser kalten Jahreszeit, die Seele und auch den Leib zu erwärmen, hat die Youngcaritas und die Schülerschaft der Marienschule mit Bewohnern der Caritas-Wohnhäuser Plätzchen gebacken. Dazu wird alkoholfreier Punch gereicht.

Foto: Caritas International

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon