Gesundheitszentrum dank Scharfenberger Spenden weiter ausgebaut

2700 Euro für Uganda gesammelt

brilon-totallokal: Die ugandische Organisation KIFAD freut sich über eine Spende von 2700 Euro aus Scharfenberg. Seit nunmehr 9 Jahren unterstützen Sauerländer die Organisation KIFAD, die in einem sehr ländlichen Gebiet namens Mende Sub County ein Gesundheitszentrum aufbaut. Der Aufbau konnte dank der hier gesammelten Spenden schrittweise realisiert werden. Katharina Schnier aus Scharfenberg hat KIFAD 2010 durch einen Freiwilligendienst kennen und die Arbeit in Afrika schätzen gelernt. Seitdem hält sie Kontakt zu KIFAD und war mehrmals in Uganda um die Projektentewicklung zu verfolgen. ” Es beeindruckt mich sehr, wie durch die Sauerländer Spendenbereitschaft die gesundheitliche Versorgung in Uganda verbessert wird”, sagt sie.

Im Gesundheitszentrum gibt es derzeit folgende Angebote: Impfungen, HIV / AIDS Tests, Krebsvorsorge, Augenärztliche Untersuchungen sowie Entwurmungen und Ernährungsscreenings für Kinder. Bisher hat der Bereich Schwangerenversorung und Geburtshilfe gefehlt. Die schwangeren Fauen mussten kilometerweit über teilweise holprige Sandpisten zum nächsten Krankenhaus gelangen. Dies wird sich nun ändern. KIFAD baut den Bereich der Geburtshilfe in seinem Gesundheitszentrum nach und nach auf. Mittels der Spenden konnte Bob Bongole, Leiter von KIFAD, medizinische Aussattung dafür erwerben. Voller Dankbarkeit erklärt Bob Bongole: ” Wir haben jetzt Entbindungsbesteck, Sterilisationsbehälter, eine Geburtsliege und Kreissaalkleidung. Den ersten schwangeren Frauen konnten wir jetzt schon direkt vor Ort helfen.” An alle, die KIFAD unterstützen, vielen Dank!

Im Rahmen der Adventsbasarwoche des Scharfenberger Dorfladens sind vom 25.11. bis 28.11. ugandische Produkte wie zum Beispiel Taschen und Ketten gegen eine Spende für KIFAD zu erhalten. Wer weitere Informationen zum Projekt möchte, kann sich gern bei Katharina Schnier melden. k.schnier@gmx.de

Quelle: Katharina Schnier

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon