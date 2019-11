Adventssammlung der Caritas Konferenz Brilon

Nur mit Hilfe der Spendengelder, ist es möglich, Projekte zu unterstützen

brilon-totallokal: Die Caritas Konferenz Brilon möchte darauf aufmerksam machen, das die Helferinnen in diesem Jahr nicht zur Adventssammlung, die in dem Zeitraum vom 16.11. bis 07. 12. stattfindet, zum Hausbesuch kommen werden. Leider sind hier in Brilon viele Sammelbezirke nicht mehr besetzt. Trotzdem können alle Bürger, die dies möchten ein „Zeichen Setzen“ und spenden. Die Spendengelder bleiben zu 70% in Brilon für soziale Zwecke.

Die Caritas Konferenz vor Ort hilft z.B. Familien in Not, unterstützt die „Mutter und Kind“- Kuren, damit diese angetreten werden kann und ermöglicht es Kindern, im Kindergarten und Schulen, ein warmes Mittagessen zu erhalten. Nur mit Hilfe der Spendengelder, ist es möglich, diese Projekte zu unterstützen. Falls auch sie Helfen möchten, können sie das mit einer Überweisung auf das Konto der Caritas Konferenz, IBAN: DE48 4726 1603 0001 0145 00.

