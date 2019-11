Die Pfadfinderstufe im Stamm Brilon…ist seit September wieder neu zusammengesetzt

Zeit für einen Rückblick

brilon-totallokal: Im vergangenen Jahr gab es eine Menge zu entdecken und wir haben zusammen jede Menge unternommen und erlebt. Im Herbst haben wir Spiele gespielt, Apfelmus gekocht und das dann natürlich zusammen gegessen, lecker! Und die Jugendlichen haben selber ihre Truppstunden vorbereitet und durchgeführt. Kurz vor Weihnachten haben wir uns, gemeinsam mit den Rovern, auf den Weg nach Dortmund gemacht und das Friedenslicht abgeholt, was dann in Brilon weitergegeben werden konnte. Mit Quiz, Winterwanderung mit Punsch und Themenabenden zum Pfadfindermotto: „Wag es…!“ gab es in den Truppstunden immer etwas zu tun.

Dann stand unser Kennenlernwochenende an, wo es z.B. selbst gekochte 3- Gänge Menüs, Spiel und Spaß gab. Auch eine besondere Truppstunde stand auf dem Programm: Wir durften unter Leitung von Claudia Becker vom DRK eine Einführung in ERSTE HILFE erleben. Die Jugendlichen lernten viel über das Erkennen von Gefahren, das Absetzten vom Notruf und z.B. die Orientierung im Wald bei einem Notfall und in vielen Übungen konnten sie erste Erfahrungen sammeln, um kleinere Verletzungen selber versorgen und damit gut Erste Hilfe leisten zu können.

Vielen Dank dafür! Weiter ging es im Mai mit der 72-Stunden Aktion, wo die Jugendlichen Hochbeete aufbauten, ein grünes Klassenzimmer errichteten, ein Lichtprojekt in der Kirche installierten und Rindenmulch unter Spielgeräten verteilten. Es gab jede Menge zu tun, aber da alle mit abpackten, haben wir alle Aufgaben erledigt und die Arbeit geschafft. Und dann ging es auf die Ferien zu und auf die große Fahrt nach Schottland, wo fast alle Jugendlichen der Pfadfinderstufe dabei waren und jede Menge erlebten. Es gab neue Städte zu erkunden, neue Erfahrungen zu machten und auch neue Freunde wurden gefunden. Eine tolle Zeit. Nach den Ferien ist auch das Pfadfinderjahr bald zu Ende und wir bereiteten uns auf den Stufenwechsel vor, wo neue Kinder in den Stamm aufgenommen und die jeweils ältesten Kinder und Jugendlichen die Stufe verlassen und in die nächste Stufe aufgenommen werden. Dafür sind wir in den einzelnen Stufen nach Rösenbeck gewandert.

Mit kleinen Spielen, Mutproben und schauspielerischen Darbietungen wurden die ältesten in die Roverstufe entlassen und die neuen Jugendlichen bei der Pfadfinderstufe aufgenommen. Abends haben wir noch gemütlich gegrillt und die Fotos von Schottland zusammen angeschaut, bevor alle nach Hause gefahren sind. Und nun starten wir ein gemeinsames und spannendes neues Pfadfinderjahr.

Quelle: Bettina Becker

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon