DRK Kreisverband Brilon e.V. ehrt treue Blutspender in Olsberg

Im Rahmen der jährlichen Blutspenderehrung im Rathaus in Olsberg wurden kürzlich über 1000 Blutspenden gewürdigt

brilon-totallokal: Die Blutspendebeauftragte der DRK Gemeinschaft Olsberg, Birgit Hoffmann, und Ihre Blutspende-Damen übergaben den fleißigen Spendern Urkunden, Ehrennadeln und Gutscheine der Fachwelt Olsberg und zeichneten damit diese großartige Leistung aus.

„Wirklich Danke!“, so bedankte sich Heiner Müthing als Kreisrotkreuzleitung für den Altkreis Brilon bei den Blutspendern.

Im Anschluss trug Simone Müthing als Rotkreuzleiterin der DRK Gemeinschaft Olsberg einen Artikel zum Thema „Transfusionen im Krankenhausalltag“ vor, in dem veranschaulicht wurde, was mit einer Blutspende nach dem Spenden passiert, und welche Erkrankungen dazu führen, dass Menschen auf Blutspenden angewiesen sind. Bei einem Imbiss in gemütlicher Runde konnten die Geehrten sich mit den Helfern und untereinander austauschen.

Insgesamt wurden 9 Personen für 50 maliges Spenden ausgezeichnet, 3 Personen sind für 75 maliges Spenden geehrt worden und 2 Personen konnten für 100 maliges Blutspenden beglückwünscht werden. Ganz besonderen Applaus bekamen Peter Guntermann für 125 maliges Spenden und Ludger Rüther, der bereits 150 Mal sein Blut gespendet hat.

Die nächste Blutspende in Olsberg findet am 26.11.2019 in der Konzerthalle von 16.00 Uhr bis 20:00 Uhr statt.

Für die 50ste Spende wurden geehrt: Eberhard Decker, Heinz Deichmöller, Toni Franken, Raphael Hanfland, Martin Overhageböck, Susanne Peters, Rudolf Plitt, Edgar Rüther, Alfons Stappert

Für die 75st Blutspende wurden geehrt: Hans-Werner Kordel, Christoph Körner, Stefan Petri

Für die 100ste Blutspende wurden geehrt: Albert Canisius, Friedel Hütte

Für die 125ste Blutspende wurde geehrt: Peter Guntermann

Für die 150ste Blutspende wurde geehrt: Ludger Rüther

Foto: DRK Brilon

Quelle: Simone Ferraz, DRK Kreisverband Brilon e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon