Information der Marienschule Brilon

Ist die Marienschule in Brilon die richtige Schule für mein Kind?

brilon-totallokal: Viele Eltern von Schülerinnen und Schülern der vierten Klasse stellen sich derzeit sicher diese oder ähnliche Fragen. Die Schulleitung der Marienschule möchte im Rahmen eines Informationsabends am 3. Dezember um 19.30 Uhr in der Aula dazu beitragen, eine Antwort auf diese Frage zu finden. Sie stellt interessierten Eltern die Zielsetzung und Arbeitsweise an der Realschule in Trägerschaft des Erzbistums vor.

Selbstverständlich stehen Herr Mehler, Herr Wieseler und Frau Schulte-Bartsch auch für ein Gespräch in kleiner Runde im Anschluss an die Veranstaltung zur Verfügung.

Traditionell am vorletzten Samstag im Januar, dem 18. Januar 2020 können sich interessierte Eltern gemeinsam mit ihren Kindern am Tag der offenen Tür ein Bild vom Unterricht, den Möglichkeiten und den Fachräumen der Marienschule machen.

Quelle: Sabine Vollmer, Marienschule Brilon

