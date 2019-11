28. HSK-Tanzfestival in Olsberg

Dieses Jahr starten 21 Tanzsportgruppen mit insgesamt über 400 Tänzerinnen & Tänzern und sorgen für einen bunten Mix aus verschiedenen Tanzrichtungen

brilon-totallokal: Hochsauerland. Am Samstag, den 23.11.2019 geht es in die nächste Runde des HSK Tanzfestivals, traditionell auch dieses Jahr wieder in der Kur- und Konzerthalle in Olsberg. Hier können die unterschiedlichsten Tanzgruppen aus dem Sauerland ihre Choreographien im Rahmen einer Showveranstaltung präsentieren. Dieses Jahr starten 21 Tanzsportgruppen mit insgesamt über 400 Tänzerinnen & Tänzern und sorgen für einen bunten Mix aus verschiedenen Tanzrichtungen. Freunde, Eltern und alle Tanzsportbegeisterte sind herzlich eingeladen!

Die Organisatoren des TSC Olsberg und KreisSportBundes HSK freuen sich auf ein abwechslungsreiches Event mit vielen Zuschauern.

Die Veranstaltung beginnt um 17.00 Uhr, Einlass ist ab 16:00 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 5€, für Kinder und Jugendliche ist die Veranstaltung kostenlos.

