700 Jahre Wiemeringhausen

Im Jahr 2021 feiert der Ort Wiemeringhausen sein 700-jähriges Dorfjubiläum

brilon-totallokal: Die Auftaktveranstalltung fand am 30.12.2018 im Rahmen einer Bürgerversammlung statt. Dort konnte jeder Bürger seine Vorschläge und Ideen einbringen, wie er sich so ein Jubiläumsjahr vorstellt. Seitdem hat sich in Wiemeringhausen einiges getan.

Es wurde ein Redaktionsteam gegründet, deren Aufgabe es ist die Geschichte und die Geschichten des 700jährigen Ortes in einem Jubiläumsbuch zusammen zu fassen.

Außerdem hat sich ein Organisationsteam von 20 Personen gebildet, in dem die verschiedenen Aktivitäten und Ideen für das Jahr 2021 gesammelt und koordiniert werden.

Auf einer der Bürgerversammlungen wurde auch beschlossen eine einheitliche Dorffahne anzuschaffen. Diese ist nun kreiert und soll der Dorfbevölkerung vorgestellt werden. Dazu ist ein Flyer erstellt worden, der außer der neuen Dorffahne auch den Stand der bisherigen Planungen darstellt.

Mitglieder des Organisationsteams werden in den nächsten Tagen alle Haushalte des Ortes aufsuchen und in einem persönlichen Gespräch Rede und Antwort zu den bisherigen Planungen geben.

Jeder, der sich in irgendeiner Form beteiligen oder einbringen möchte, ist sehr herzlich willkommen.

Quelle: Talat Durguter (Ortsvorsteher) / Michael Frese (Ortsheimatpfleger)

