Erfolgreiches Jahr für die Jugendabteilung des Briloner Blasorchesters

Die Musikerinnen und Musiker der Jugendabteilung des Briloner Blasorchesters blicken zufrieden auf ein erfolgreiches Musik-Jahr 2019 zurück

brilon-totallokal: Im Frühjahr hatte die Firma music world Brilon (in Kooperation mit Yamaha) zu dem Gewinnspiel „Wetten Brass?!“ aufgerufen. Dieser lautete: „Wir wetten, dass ihr es nicht schafft, in der Zeit vom 6.-11. Mai 2019 bei music world ein musikalisches Ständchen mit mindestens 12 Musikern darzubringen!“. Hauptpreis war ein Workshop mit einem Yamaha-Künstler mit Grillfest, zweiter und dritter Preis waren jeweils 250,- EUR für ein Grillfest. Diese Herausforderung nahmen die Kinder und Jugendlichen natürlich an. Die „BOB Minis“ spielten am 6. Mai vor der wöchentlichen Probe ein Ständchen und holten sich den 2. Platz. Auch das Jugendblasorchester brachte am selben Tag noch ein Ständchen dar.

Das Frühlingskonzert auf Muttertag am Wochenende darauf war ebenfalls ein voller Erfolg. Die insgesamt etwa 50 Kinder und Jugendlichen der „Minis“, des Nachwuchsorchesters- und des JBOB präsentierten ihre eingeübten Stücke und erfreuten damit ihre Familien und Freunde in der gut besuchten Aula des Schulzentrums an der Jakobuslinde. Hier wurde vier Musikerinnen und Musikern die D1-Nadel überreicht.

Bevor es dann aber in die wohlverdienten Ferien ging, gab es am 8. Juli noch ein tolles Abschlussfest. Gemeinsames Minigolfen der BOB Minis am Nachmittag und danach das Einlösen des Grillgewinns von „Wetten Brass?!“ mit der gesamten Jugendabteilung standen auf dem Programm.

Am Wochenende 16./17. November absolvierten 19 Kinder ihren E-Lehrgang (s. Foto), bei dem in diesem Jahr wieder alle mit Erfolg teilgenommen haben. Außerdem spielte das Jugendblasorchester viele öffentliche Auftritte, vom Feuerwehrjubiläum in Brilon bis über die Kreisgrenze hinaus beim Schützenumzug in Wingeshausen (Siegen-Wittgenstein) war man mit einer schlagkräftigen Truppe präsent.

Das tolle musikalische Jahr der Briloner Jugendabteilung um Dorothee Lüke-Beule, Ulla Hunold, Maximilian Böddicker, Lukas Niggemann und Thomas Schreckenberg findet mit der traditionellen Adventsfeier am 8. Dezember im Saal des Kolpinghauses seinen Abschluss.

Foto: Gruppenfoto beim Grillen im Juli (privat)

Quelle: Hagen Stöber

