Malen in der Nass-in-Nass-Öltechnik bei der VHS Olsberg

„Blumen in der Vase“ nach Gary Jenkins

brilon-totallokal: In diesem VHS-Workshop wird die Nass-in-Nass-Technik nach Gary Jenkins Schritt für Schritt vorgestellt und eingeübt. Die Teilnehmenden malen gemeinsam und unter Anleitung der Kursleiterin das Bild des Kurstages zum Thema „Blumen in der Vase“.

Am Ende des Tages können alle Teilnehmenden ein eigenes, fertig gemaltes Bild mit nach Hause nehmen. Der Workshop findet am Samstag, den 14. Dezember, von 10:00 bis 16:30 Uhr in der Olsberger Sekundarschule statt. Anmeldungen sind telefonisch unter 02962-3080 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

