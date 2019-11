„Ein Teil mehr“ für den Warenkorb Olsberg

brilon-totallokal: Olsberg. Am Samstag, 30. November, findet im Olsberger HIT-Markt von 9.30 Uhr an wieder die Aktion „Ein Teil mehr“ statt. Dahinter steckt die Idee, pro Einkauf „ein Teil mehr“ zu erwerben, das dann am Ausgang des Marktes in eine entsprechende Sammelbox gegeben wird. Diese Spende kommt dem Warenkorb zugute. Begleitet wird die Spendenaktion mit einem Waffelstand.

Als „Teil mehr“ eignen sich möglichst haltbare Lebensmittel oder auch Dinge des täglichen Bedarfs: vom Paket Reis über Tee bis hin zu Hygieneartikeln ist alles möglich. Und mit Blick auf die Kinder darf auch die eine oder andere Süßigkeit dabei sein. Über jede „Teil mehr“-Spende freuen sich die Kunden des Warenkorbes. Das ehrenamtliche Team sagt vorab: „Ein herzliches Dankeschön dafür, dass Sie an uns gedacht haben“.

In dem Caritas-Warenkorb haben Bedürftige (mit einem Berechtigungsschein) einmal die Woche Gelegenheit, günstig Lebensmittel und Waren zu erwerben. Diese Waren werden von den Supermärkten und Händlern im direkten Umkreis gespendet und von ehrenamtlichen Mitarbeitern bereitgestellt und weitergegeben.

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.

