Abwassergebühren bereits seit 2008 unverändert

Ausschuss schlägt für 2020 erneut Beibehaltung vor

brilon-totallokal: Olsberg. Die Abwassergebühren sollen für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Olsberg in 2020 stabil bleiben. Dafür hat sich der Betriebsausschuss am Mittwoch ausgesprochen. Endgültig entscheiden wird der Stadtrat am Donnerstag, 12. Dezember.

Die Gebühren für die Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser sind seit 2008 unverändert. Das soll auch im 12. Jahr in Folge so bleiben.

Quelle: Angelika Beuter, Hochsauerlandwasser GmbH

