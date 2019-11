Buchpräsentation: „800 Jahre Brilon – Lieblingsplätze“ – „Jeder Ort hat seinen eigenen Charme“!

Das Jubiläumsjahr 2020, in dem Brilon sein 800-jähriges Bestehen feiern kann, rückt immer näher

brilon-totallokal: Im Rahmen dieses Ereignisses arbeitet bereits seit drei Jahren ein Redaktionsteam gemeinsam mit Bürgermeister Dr. Christof Bartsch und unter Leitung von Ute Hachmann an der Ausgabe einer vierbändigen Brilon-Edition, die die unterschiedlichen Facetten der Briloner Geschichte und Gegenwart beleuchtet. Im ersten Band geht es um wichtige geschichtliche Geschehnisse, die im Zusammenhang mit Brilon stehen. Im zweiten Band kommen Autoren zu Worte, die von Briloner Bürgern berichten, die Spuren hinterlassen haben und es sind Kurzbeiträge zu lesen, die von der Wahl Brilons als Lebensort berichten.

Ein Bildband mit 68 Fotos

Am 18. November 2019 wurde nun im Bürgersaal des Briloner Rathauses der dritte Band mit dem Namen „800 Jahre Brilon – Lieblingsplätze“ präsentiert. Von April 2018 bis März 2019 bestand die Möglichkeit, bei einem ausgeschriebenen Fotowettbewerb Bilder von Lieblingsplätzen einzureichen. Ca. 360 Fotos sind von Briloner, aber auch von auswärtigen Bürgern eingesendet worden. „So ist ein „Bürgerband“ entstanden,“ berichtete Ute Hachmann. „Aus den vielen Fotografien musste man letztlich eine Auswahl treffen, um dann einen Bildband mit 68 Abbildungen zu kreieren.“ 37 Fotografen sind mit einer oder mehreren Aufnahmen in dem Band vertreten. Es sind Lieblingsorte in der Natur, die abgelichtet wurden, Bilder von wunderschönen Kirchen, von Schwimmbädern, die Einheimische und Fremde regelmäßig anlocken und von Briloner Veranstaltungen wie der Michaelis Kirmes mit ihrem bunten Treiben – um nur einige der ausgewählten Bilder zu nennen. Die Liebe zur Heimat ist visualisiert worden und beim Betrachten der Bilder taucht man in eine ganz eigene Welt ein.

Bilder mit passenden Textzeilen unterlegt

Die Bilder sind mit Texten – Zitaten oder Gedichtszeilen – unterlegt und unterstreichen so deren Individualität. Verleger Walter Podszun lobte die teils ungewöhnlichen Fotos – vor allem die Naturaufnahmen – und die kontemplative Gestaltung durch Texte. „Wenn z. B. ein Foto, das Kinder an den Almequellen zeigt, mit Zeilen von Goethe in Zusammenhang gebracht wird, hat das was ganz Besonderes“! Für Dr. Christoph Thüer (Redaktionsmitglied „ 800 Jahre Brilon“) ist der Bildband „Geschichte von unten“. Es sind keine professionellen Bilder und dadurch besonders spannend, da jedes Foto anders gestaltet worden ist. Besonders die Aufnahmen im Freien versinnbildlichen für ihn die Liebe zur Natur. „Die Fotografien sind mit wunderschönen Texten gepaart,“ betonte Dr. Thüer. „Die Kommunikation auf allen Ebenen ist wichtig“.

Wahl des passenden Motivs

Auch kamen einzelne Fotografen zu Worte, die erklärten, warum sie genau das Motiv gewählt haben. Für einige waren das Erinnerungen an die Kindheit, dann wiederum die Neugierde, etwas Neues zu entdecken oder auch das Herausstellen einer besonders schönen Stätte. Auch der Blickwinkel, aus dem Fremde Brilon und Umgebung betrachten, verdeutlichen viele Bilder. Jeder Ort hat eindeutig seinen eigenen Charme!

Der vierte Band ist übrigens auch schon in Arbeit. Er wird im Herbst nächsten Jahre erscheinen und Brilon im internationalen Kontext zeigen. Städtepartnerschaften, Schüleraustausche und natürlich die Hansetage 2020 werden u.a. in dem Buch ihren Platz finden.

Ab dem 18.11.2019 ist der dritte Bildband „800 Jahre Brilon – Lieblingsplätze“, der im Podszun-Verlag erschienen ist, im Buchhandel für 19,90 € käuflich zu erwerben.

Quelle: Ursula Schilling

