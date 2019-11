Patronatsfest mit Jubilar-Ehrungen der Caritas-Werkstätten St. Martin

„Sie sehen mit dem Herzen“

brilon-totallokal: Immer zu St. Martin kommen Mitarbeitende und Beschäftigte der sechs Standorte der Caritas-Werkstätten in der Briloner Schützenhalle zusammen. Gemeinsam feierten jetzt die 660 Beschäftigten der Werkstätten St. Martin ihr Patronatsfest, bei dem auch die Arbeitsjubilare geehrt wurden.

„Das Patronatsfest mit den Ehrungen ist auch eine willkommene Gelegenheit deutlich zu machen, dass die Jubilare über 10, 20, 25, 30 und auch 40 Jahre eine sinnvolle Tätigkeit und Tagesstruktur, Anerkennung, viele soziale Kontakte und auch Freundschaften in den Werkstätten erfahren haben“, betonte Engelbert Kraft, Fachbereichsleiter Arbeit für Menschen mit Behinderung, auf der Feier. Damit würden auch die Werkstätten für Menschen mit Behinderungen den Forderungen nach mehr Inklusion nachkommen. Eine Haltung, die auch Caritas-Vorstand Heinz-Georg Eirund unterstrich: „Teilhabe am Leben ist Menschenrecht.“

Ein Recht, das nicht nur auf dem Gesetzestextpapier steht, sondern das bei der Caritas Normalität ist. „Vieles was im Gesetz gefordert wird, ist durchaus schon langgelebte Realität in unseren Einrichtungen. Das Gesetz läuft dieser Entwicklung hinterher“, sagte Vorstand Eirund mit Blick auf die aktuellen und zukünftigen Veränderungen durch das Bundesteilhabegesetz. An die Menschen mit Behinderung und deren Angehörigen adressierte Eirund: „Ich versichere Ihnen ausdrücklich, dass wir unabhängig von gesetzlichen Veränderungen und möglichen Einschränkungen, Ihnen als Solidaritätspartner zur Seite stehen.“ Im Festpublikum hatten sich zu den 660 Beschäftigten der Werkstätten und den Mitarbeitenden auch viele Angehörige und Wegbegleiter sowie Vertreter anderer Caritas-Dienste gesellt. „Sie sehen mit dem Herzen! Sie sehen die Entwicklung der Menschen mit Behinderung, ihre Bedürfnisse, auch ihre Sorgen und Wünsche. Sie kämpfen gemeinsam für die Rechte. Sie solidarisieren sich“, zählte Vorstand Eirund in dankbarer Anerkennung auf. Nach dem Gottesdienst und den Festreden wurden dann die Werkstatt-Jubilare auf der großen Bühne geehrt.

10-jähriges Arbeitsjubiläum

Rolf Bartsch, Tobias Becker, Vanessa Becker, Wolfgang Bonitz, Jens Decker, Waldemar Fischer, Christian Hallmann, Ranjith Kandasamy, Benjamin Kaulmann, Monika Kleffner, Caroline Plempe, Julian Ramme, Steffen Reke, Katharina Riefke, Mike Rosenberg, Ramona Stuhldreier, Inna Weber, Annika Wiese

20-jähriges Arbeitsjubiläum

Tugay Aydin, Matthias Bartmann, Birgit Bartscher, Dietmar Braun, Claudia Franke, Bettina Hengsbach, Silke Henke, Yvonne Hillebrand, Klaus-Peter Unglaub, Jasmin Wiederhold, Karin Willecke

25-jähriges Arbeitsjubiläum

Günter Bose, Alexander Czerwonka, Klaus Dierkes, Oliver Gerlach, Anna Gerner, Siegfried Guhr, Sven Hartz, Marion Hild, Berthold Humpert, Michael Klauke, Raimund Littmann, Rembrandt Ossewaarde, Klaus Pätzold, Silke Plasczyk, Mike Reinhardt, Thorsten Rettler, Christiane Schönrock, Manuela Schreiner, Martin Strautz, Hans Streicher, Johannes Wenzel, Klaus-Dieter Werner, Frank-Josef Werner, Frank Zeelen, Ralf Zoll

30-jähriges Arbeitsjubiläum

Niko Fröhlking, Klaus-Dieter Kuhnert, Ulrike Lesch, Christian Ricken, Dieter Wiesinger

Bild Ausgezeichnet: Horst Simon und Ulrike Wiegelmann arbeiten seit 40 Jahren in den Caritas-Werkstätten St. Martin. Zu den Jubilar-Ehrungen gratulierten (hinten v. l.) Heinz Hillebrand (Vors. Caritasrat), Engelbert Kraft (Fachbereichsleiter Arbeit für Menschen mit Behinderung), Thomas Münstermann (Technische Leitung Caritas-Werkstätten) und Vorstand Heinz-Georg Eirund. FOTO: CARITAS BRILON / SANDRA WAMERS

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.

