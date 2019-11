Traditioneller Jahre Nikolauszug in Olsberg

In wenigen Tagen ist es so weit.

brilon-totallokal: Olsberg. Mit Beginn des Advent kommt das Fest des Hl. Nikolaus. Traditionell am Vorabend des Nikolaustages, also am 5. Dezember organisiert die Kolpingsfamilie Olsberg den Nikolauszug in Olsberg. Hierzu sind alle Kinder mit Ihren Eltern und Großeltern eingeladen am Donnerstag, den 5. Dezember an diesem Zug durch die Gemeinde teilzunehmen. Nach dem Abendläuten um 18:00 Uhr wird der heilige Mann an der St. Nikolaus-Pfarrkirche von einem Geistlichen der Pfarrgemeinde begrüßt. Danach wir der heilige Nikolaus das Schiff besteigen und viele hundert Olsberger Kinder werden ihn im Laternenzug mit Musik und Gesang durch Olsberg`s Straßen zur Konzerthalle begleiten.

Dort wird der Bischof Nikolaus von dem Bürgermeister der Stadt Olsberg begrüßt. Die Kinder der der Kardinal-von-Galen-Grundschule haben sich besonders auf diesen Besuch vorbereitet und werden ihn mit Liedern und Gedichten empfangen. Zum Abschluss der Nikolausfeier erhalten alle Kinder aus den Händen des Nikolauses oder seines treuen Begleiters Knecht Ruprecht zur Belohnung einen süßen Stutenkerl geschenkt.

Zum Ende der Nikolausfeier bittet die Kolpingsfamilie um eine Spende für den Olsberger Warenkorb, damit auch etwas Glanz von dieser Feier bei den dort Unterstützten ankommt.

Die Kolpingsfamilie bedankt sich schon jetzt für Ihre Unterstützung und wünscht allen einen tollen Umzug und eine stimmungsvolle Nikolausfeier.

Quelle: Karl-Josef Knieb, Schriftführer

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon