Vorlesetag in der Kita Sonnenschein

Matthias Kerkhoff MdL liest in der neuen Kita Sonnenschein in Bigge

brilon-totallokal: In diesem Jahr hatte der heimische Landtagsabgeordnete Matthias Kerkhoff ein Heimspiel bei der Teilnahme zum bundesweiten Vorlesetag 2019. Der Bigger las in der neuen Kita Sonnenschein. Dieser Kindergarten des Josefsheims ist ein Regelkindergarten, ein heilpädagogischer Kindergarten und dient als Betriebskindergarten. Hier wird Inklusion von klein auf gelebt. In dem weitläufigen, modernen Kindergarten sind 5 Gruppen untergebracht. 12 Mitarbeiterinnen und drei Berufspraktikantinnen kümmern sich um 68 Kinder. Darunter befinden sich 21 U3 Kinder und 9 Kinder mit besonderen Hilfebedarf. Bei dem Rundgang durch den Kindergarten erläuterte die Kindergartenleiterin Frau Geßner die Kooperationen mit Logopäden, Autismus Ambulanz und Frühförderung um Therapieangebote für Kinder mit Hilfebedarf vor Ort zu ermöglichen, womit auch die Eltern entlastet werden. Das barrierefreie Außengelände geht auf alle Kinder ein und wird in den nächsten Tagen frei gegeben.

Interessiert hörten die Kinder dem Landtagsabgeordneten Matthias Kerkhoff zu, der das Buch „Ein Haufen Freunde, ganz schön stark“ vorlas. Mit vielen Beiträgen kommentierten die Kinder lebhaft die Geschichte, die ein gutes Ende nahm, wenn alle an einem Strang zogen.

Der Vorlesetag will das Thema Lesen und Vorlesen in den Mittelpunkt rücken, da regelmäßiges Vorlesen direkten Einfluss auf die Entwicklung eines Kindes hat.

Quelle: Hiltrud Schmidt, Wahlkreisbüro von Matthias Kerkhoff MdL

