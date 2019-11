30 Jahre Weihnachtslieder mit dem Posaunenchor der Martin-Luther-Kirche Olsberg

Der Posaunenchor feiert dieses Jubiläum am 8.Dezember 2019 um 16.00 Uhr in der Martin-Luther-Kirche Olsberg

brilon-totallokal: Schon früh, seit Bestehen des Chores, hat es sich der Posaunenchor der Martin-Luther-Kirche Olsberg zur Aufgabe gemacht, traditionelle Advents- und Weihnachtslieder zu Gehör zu bringen und gleichzeitig zum Mitsingen einzuladen. Auch konzertante Stücke, besondere Vorspiele oder Zwischenstücke spielen immer eine besondere Rolle in diesen Veranstaltungen. Meistens sind die Konzerte geprägt von einem besonderen Themenschwerpunkt. So hat sich der Chor in früheren Zeiten bereits mit „Weihnachten in aller Welt“ oder mit „Speziellem Brauchtum“ auseinandergesetzt und die Themen mit Hilfe von kurzweiligen Texten dargestellt, die das jeweilige Programm gut abgerundet haben.

In diesem Jahr wird der thematische Schwerpunkt auf Weihnachtsbräuchen im, zum Teil ehemaligen, deutschsprachigen Raum liegen. Auch hier werden passend zur Liedauswahl Texte gelesen, die die Bedeutung der Advents- und Weihnachtszeit in seinen unterschied-lichsten Facetten beleuchten. 30 Jahre Weihnachtsliedersingen mit dem Posaunenchor heißt auch 30 Jahre gemeinsames Erleben. Dabei ist es auch wichtig, „Alle Jahre wieder“ und all die anderen schönen, alten, traditionellen Advents- und Weihnachtslieder in einem neuen Gewand erklingen zu lassen. Vermeintlich ist es so wie letztes Jahr; in Wirklichkeit aber ein stets neues Klangerlebnis!

So erklingen dieses Jahr zum Beispiel Melodien gleich in vielfacher Weise. Wechselnde Melodiestimmen und Begleitstimmen lassen die Fröhlichkeit dieser Lieder deutlich hervortreten. Fast alle Advents-und Weihnachtslieder an diesem Nachmittag sind zum Mitsingen, damit alte Erinnerungen wieder richtig lebendig werden.

Ein musikalisches Highlight wird sicherlich die Petersburger Schlittenfahrt: Diese ist so vertont, dass die Zuhörenden eine rasante Fahrt mit dem Pferdeschlitten regelrecht nachempfinden können.

Lieder aus dem Alpenraum, den Ostgebieten und majestätischen Vertonungen von F. Händel lassen die besondere Freude aufkommen, durch die die gesamte Advents-und Weihnachtszeit geprägt ist. Weihnachtsliedersingen mit dem Posaunenchor verkörpert auch Musizieren für alle Generationen. Der Posaunenchor besteht aus Musikerinnen und Musikern, die zwischen 11 und über 70 Jahren alt sind. Sie alle freuen sich auf diese Stunde gemeinsamen Blasens und Singens!

Also lassen Sie sich auch einladen um am Sonntag, dem 8. Dezember 2019 um 16.00 Uhr in der Martin-Luther-Kirche Olsberg unsere Gäste zu sein.

Quelle: Horst Jerzembek, Posaunenchor der Martin-Luther-Kirche

