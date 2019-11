„Fridays For Future“

brilon-totallokal: Nach der ersten Klimademo mit ca. 250 Demonstranten in Brilon geht es jetzt in die nächste Runde. Am 29.11.19 werden erneut alle Briloner und Aktivisten dazu aufgerufen, sich für mehr Umweltschutz in der Politik und die Umsetzung der Klimaziele einzusetzen. Dieses Mal beginnt die Veranstaltung um 14:00 Uhr am Schulzentrum des Gymnasium Petrinums und führt dann mit einem Protestmarsch bis zum Marktplatz. Dieser soll nicht nur Aufmerksamkeit erzeugen, sondern wird mit einer aktiven Müllsammelaktion kombiniert. Hierzu werden alle Interessenten gebeten, Arbeitshandschuhe mitzubringen.

Auf dem Briloner Marktplatz findet zudem eine Sammelaktion zur Förderung des Briloner Bürgerwaldes statt. Abschluss der Versammlung wird die Rede des Veranstalters (Bastian Grunwald) sein, mit der Möglichkeit, selbst das Wort ergreifen zu können. Das Ende der Demonstration ist für 16:30 Uhr angesetzt. Für Interessierte und Bürger, die selbst aktiv mitwirken wollen, steht der Veranstalter unter der Email-Adresse bastian.grunwald@gruene-brilon.de zur Verfügung.

Quelle: Bastian Grunwald, Sprecher GRÜNE OV Brilon