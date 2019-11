WEIHNACHTS – ACOUSTIC Konzert mit der Band ONE TAPE aus Brilon im QUADRO

Rockmusik stirbt nicht aus, zumindest nicht im Sauerland, dafür stehen die vier Jungs von ONE TAPE aus Brilon

brilon-totallokal: Sie sind zwar gerade erst alle volljährig, haben aber bereits eine lange Bandhistorie und schon über 100 Konzerte gespielt. Bereits im Alter von 11/12 Jahren haben sie begonnen, gemeinsam im Proberaum und auf diversen Bandwettbewerben ihre Instrumente zu zocken. Gitarrist Ben studiert inzwischen sogar Musik an der Mannheimer Popakademie.

One Tape überzeugen mit gitarrenorientierten Songs und starken deutschen Texten. Ihr Debüt-Album „raus”- erschien im Januar 2019 auf dem Label Langstrumpf Records (im Vertrieb von Cargo). Inzwischen ist mit der Single „Scheiße” auch ein erstes Lebenszeichen des kommenden zweiten Albums veröffentlicht. Das dazu gehörige Video erfreut sich auf youtube bereits vieler Klicks.

Besonders live überzeugen Ben, Fabi, Stingo und Mathis durch ihre enorme Energie und Spielfreude. Dabei sind sie neben ihrer klassischen Bandbesetzung ab und an auch akustisch unterwegs und interpretieren eigene sowie Coversongs auf eine besondere Art und Weise.

Und am 7.12.2019 kann sich der Fan oder der es werden will von ONE TAPE aus Brilon in der Kaffeerösterei QUADRO ab 20:00 bei Ihrem Acoustic Weihnachtskonzert davon überzeugen. In der weihnachtlich dekorierten Location QUADRO werden die Jungs alte und auch neue Songs aus Ihrem demnächst erscheinenden Album vorstellen.

Bei gratis Fingerfood, sowie warmen und kalten Drinks sollte man sich bei begrenzter Anzahl der Sitzplätze rechtzeitig Tickets sicher. Die gibt es im QUADRO am Oststring im Brilon.

Vorverkauf: Quadro am Ostring. Es ist ein sitzendes Konzert mit begrenzter Anzahl an Tickets und mit After Show Party.

