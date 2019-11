HSK: Highlights des Winters: Vier Weltcups, Skiloap, Wandern…

Events zum Mitmachen, Zuschauen und mitfiebern in der Wintersport-Arena

brilon-totallokal: 2020… Schon geht es los in der Wintersport-Arena Sauerland mit den Top-Events. Vier Weltcups stehen an: die Bob- und Skeleton-Sportler machen den Anfang, Skispringen, Rodeln und Snowboarden folgen. Kleine Skisportler kommen beim World Snow Day genauso zum Zuge wie Skilangläufer beim Skiloap. Und wer beim Tempo etwas gemächlicher bevorzugt, ist bei der Winter-Wanderwoche genau richtig.

Bob- und Skeleton-Weltcup diesmal mit Europameisterschaft

Im Weltcup-Kalender der besten Bob- und Skeleton-Athleten weltweit ist die Zeit vom 3. bis 5. Januar 2020 ganz sicher schon rot markiert. Dann läuft in der Veltins EisArena der BMW IBSF Weltcup. Zugleich werden die Europameisterschaften im Viererbob ausgetragen. Für die Fans an der Winterberger Bobbahn wird es also in mehrfacher Hinsicht interessant. Denn auch der Zeitpunktist ideal: Der Weltcup liegt diesmal genau in den Ferien, und das dürfte für mehr Zuschauer und noch bessere Stimmung sorgen. Für ein tolles Rahmenprogramm ist auch diesmal gesorgt. Im Vergleich zu den Vorjahren ändert sich das

Programm etwas: Das „normale“ Viererbob-Rennen fällt auf den Freitag (3. Januar), die EM im Vierer auf den Samstag (4. Januar). Morgens rauschen die Damen im Zweierbob durch den Eiskanal. Die Entscheidungen im Skeleton fallen am Sonntag (5. Januar). Und dann werden in der Region alle Augen natürlich wieder auf die heimischen Stars Jacqueline Lölling von der RSG Hochsauerland und Alexander Gassner vom BSC Winterberg liegen. Bei den Bobsportlern sind alle gespannt auf die junge Pilotin Laura Nolte mit Anschieberin Deborah Levi (beide BSC Winterberg).

Kult-Skispringen an der Mühlenkopfschanze feiert 25. Geburtstag

Wer einmal das FIS-Skisprung-Weltcup in Willingen besucht hat, kommt nicht mehr davon los – garantiert. Es ist das sportliche Highlight in der Wintersport-Arena Sauerland und für viele Fans ein absolutes Muss. Im vergangenen Februar haben 56.800 Zuschauer haben das Spektakel auf der größten Großschanze der Welt verfolgt. Das Skispringen an der Willinger Mühlenkopfschanze vereint Spitzensport und Party samt Feuerwerk und Live-Musik wie kein anderes. Vom 7. bis 9. Februar 2020 ist es wieder so weit. Diesmal versprechen die Veranstalter vom Ski-Club Willingen weit mehr als einen „ganz normalen Weltcup“: Das Kult-Skispringen an der Mühlenkopfschanze feiert seinen 25. Geburtstag und das 50. Springen. Schon zum Auftakt müssen besten Skispringer der Welt alles geben, denn die Qualifikation am Weltcup-Freitag fließt bereits in die Fünf-Sprünge-Wertung „Willingen/5“ mit ein. Wer in allen fünf Wertungsdurchgängen – Samstag und Sonntag kommen die Einzel- und Finalwertungen noch dazu – gewinnt, knackt den „25.000-Euro-Jackpot“. Kamil Stoch und Ryoyu Kobayashi haben das in den Vorjahren geschafft. Klar, dass die Fans den DSV-Adlern und ganz besonders fest Lokalmatador Stephan Leyhe die Daumen drücken. Der Ticketvorverkauf läuft übrigens schon seit Oktober.

Rennrodel-Weltcup: Chance für Winterberger Ausnahmetalent

Felix Loch in Siegerpose: Diese Bilder haben alle noch im Kopf, die im Januar 2019 die Rennrodel-WM in der Winterberger Veltins-Eisarena verfolgt haben. Auf genau diese Siegerpose des Ausnahme-Rennrodlers hoffen die Fans auch beim Viessmann Rennrodel-Weltcup auf der Bobbahn an der Winterberg Kappe. Am 22. und 23. Februar wird es nochmal richtig spannend, denn für die Rodel-Stars dürfte es im vorletzten Wettkampf der Weltcup-Serie noch um Punkte gehen: Sie rauschen im Damen- und Herren-Einsitzer, im Doppelsitzer und in der Team-Staffel durch den Eiskanal. Besonders bei den Frauen werden die Karten in dieser Weltcup-Saison neu gemischt. Weltmeisterin und Olympiasiegerin Natalie Geisenberger zum Beispiel macht Babypause und damit Platz für neue Talente. Eines davon ist Juniorenweltmeisterin Cheyenne Rosenthal vom BSC Winterberg. Daumen drücken heißt es auch für die BSC-Rodler Robin Geueke und David Gamm. Das Duo will im Doppelsitzer in dieser Weltcup-Saison wieder so richtig angreifen. Da macht das Anfeuern in der Zielarena und im Veltins-Kreisel der Winterberger Eisarena gleich doppelt Spaß, zumal Live-Musik und heiße Getränke die Stimmung zusätzlich anheizen.

Perfekte Kombination für Snowboard-Stars: Winterberg und Weltcup-Finale

Winterberg und Weltcup – diese Kombination lieben die Snowboarder. Der Poppenberghang im Skiliftkarussell wird am 14. und 15 März 2020 wieder zum Schauplatz für das FIS Snowboard Weltcup Finale. Im Parallel-Slalom kämpfen die Boarder bereits zum sechsten Mal in Folge in Winterberg um die heiß begehrten Trophäen: die Kristallkugeln für die Besten der Besten. Bei dem Doppelweltcup gibt´s Einzel- und Teamwertung. Mehr als 3.000 Fans haben sich dieses Event bei der fünften Auflage Ende März 2019 nicht entgehen lassen. Mit diesem Besucheransturm rechnen die Veranstalter auch diesmal. Beim Snowboard-Weltcup bekommen die Zuschauer aber nicht nur spannende und rasante Pisten-Duelle zu sehen. Auch das Rahmenprogramm hat es in sich. Damit alles rund läuft, sind beim Weltcup etwa 200 freiwillige Helfer im Einsatz.

„kids on snow“: Ultimatives Schnee-Event für Kids auf der Postwiese

Sie sind die Weltcup-Profis von morgen: Am 19. Januar 2020 gehört der Westhang der Postwiese in Neuastenberg dem Wintersport-Nachwuchs. Der „kids on snow“-Kindertag ist das ultimative Schnee-Event für Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren. Spaß und Action sind das allerwichtigste, wenn sie zusammen mit Maskottchen „Snuki“ und den Skilehrern der Profi-Skischule Neuastenberg auf Ski und Snowboard unterwegs sind: Es geht über Wellen, Schanzen, Tretorgeln und Obstacles. Außerdem können die Kids Aufgaben aus dem neuen Konzept „Beweg dich schlau mit Felix Neureuther“ ausprobieren. Am Ende gibt es für jeden eine Medaille. Das Event findet zeitgleich mit dem FIS World Snow Day statt, der in Skigebieten auf der ganzen Welt stattfindet. Dabei geht es vor allem darum, dass die Kids im und auf dem Schnee so viel wie möglich experimentieren und sich austoben dürfen. Denn spielerisch lernen sie am besten.

Siuerlänner Skiloap: ein Muss für ambitionierte Hobbysportler

Auch der Siuerlänner Skiloap zählt zu den sportlichen Kultveranstaltungen in der Wintersport-Arena Sauerland. Für den internationalen Volksskilauf auf dem Rothaarkamm reisen Sportler aus ganz Deutschland und aus dem benachbarten Ausland an. Die Starter müssen bei diesem Skimarathon so manchen Höhenkilometer bewältigen. Auf einer Strecke von 33 Kilometern Länge geht es vom Start am Ochsenkamp in Bad Fredeburg über den Hunaukamm bis ins Ziel nach Grafschaft-Schanze. Für Hobby- und Freizeitsportler, die Spaß am Skilanglauf haben, ist der Skiloap eine echte Herausforderung. Gelaufen wird im klassischen Stil. Für Schüler und Jugendliche gibt es kürzere Strecken. Der genaue Termin im Januar oder Februar wird noch bekannt gegeben.

Winter-Wanderwoche mit echten Highlights

Gibt es etwas Schöneres als verschneite Landschaften? Vor allem, wenn die Sonne die schneebedeckte Natur im Kontrast zum strahlend blauen Himmel zum Glitzern bringt, und die Luft klar und kalt ist? Dann ist die Kulisse für Winter –und Wanderfreunde geradezu paradiesisch. Bei der Winter-Wanderwoche in der Ferienregion Winterberg mit Hallenberg vom 16. bis 19. Januar 2019 kommen sie voll auf ihre Kosten. Da gibt es zum Beispiel eine Wanderung unter dem Motto „Land, Leute, Vieh“, eine Fackelwanderung zur Kapelle „Am Hackelberg“ in Züschen inklusive Glühwein, Winterwandern von Züschen nach Hallenberg unter dem Thema „Wir lernen unsere Nachbarn kennen“, Schneeschuhwandern“ und Winterwandern auf der Hochheide.

Veranstaltungen

03. – 07.12. Intercontinental Cup + Europa Cup Skeleton, Winterberg

03. – 15.12. Europa Cup Bob, Winterberg

14.12. Saison-Eröffnungsparty, Skigebiet Bödefeld-Hunau

30.12. Jahresabschluss-Fackelwanderung, ab Talstation Ettelsberg-Seilbahn.

31.12. Flutlicht-Nacht mit Feuerwerk, Skidorf Neuastenberg

03. – 05.01. BMW IBSF Weltcup Bob + Skeleton, 4er Bob Europameisterschaften, Winterberg

20.01. World Snow Day für Kids, Skidorf Neuastenberg

31.01. Große Flutlicht-Skiparty an der Ettelsberg-Seilbahn

Jan,/Febr. Siuerlänner Skiloap, Rimberg-Rhein-Weser-Turm

Jan./Febr. Westdeutsche Skilehrer-Meisterschaften, Postwiese Neuastenberg

14.02. 3. Warsteiner Firmen-Flutlichtskilauf in Willingen

Jan./Febr. Talenttage zur Nachwuchsförderung, Skilanglaufzentrum Westfeld

08.-09.02. Junioren Weltmeisterschaften Bob & Skeleton

07. – 09.02. FIS-Weltcup-Skispringen, Mühlenkopfschanze Willingen

22.-23.02. Viessmann Rennrodel-Weltcup

14. – 15.03. nowboard-Weltcup, Skiliftkarussell Winterberg

