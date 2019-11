Musikalische Andacht am 17.12.2019

Kirchenmusikalische Andacht der Jagdhornbläsergruppe Brilon am 17.12.2019 in der Nikolaikirche Brilon

brilon-totallokal: Nach der beeindruckenden Resonanz im Vorjahr lädt die Jagdhornbläsergruppe Brilon auch in dieser Adventszeit zu einer kirchenmusikalischen Andacht am Dienstag, dem 17. Dezember um 19.00 Uhr in die Nikolaikirche Brilon ein. Einlass ab 18.30 Uhr.

In der besonderen Atmosphäre der alten Klosterkirche spannt die Jagdhornbläsergruppe an diesem Abend ihren musikalischen Bogen von Advents- und Weihnachtsliedern bis hin zu besinnlichen konzertanten Musikstücken. Die weichen Töne der Parforcehörner verbinden sich harmonisch mit dem hellen Klang der Fürst Pless Hörner, um die vorweihnachtlichen Weisen, begleitet von Lesungen zur Advents- und Weihnachtszeit, zu präsentieren.

Ein Abend, um sich mit den Jagdhornbläsern auf das nahe Weihnachtsfest einzustimmen. Der Eintritt ist frei!

Quelle: i.A. Friedhelm Steinhauer, Jagdhornbläsergruppe Brilon

