„Kuiern beim Köppken Kaffee“

Plattdeutscher Nachmittag mit dem Arbeitskreis Mundartpflege im Seniorenzentrum St. Engelbert

brilon-totallokal: Zu einem gemütlichen Beisammensein lädt der Arbeitskreis Mundartpflege im Briloner Heimatbund alle Freunde der plattdeutschen Sprache, am Donnerstag, 5.Dezember, um 15 Uhr, in das Café CariTasse im Seniorenzentrum St. Engelbert, Hohlweg 8, in Brilon ein. In adventlicher Stimmung werden heitere und besinnliche Geschichten und Stücke in plattdeutscher Sprache vorgetragen. Die musikalische Begleitung übernimmt Hermann Koch. Die Teilnahme ist kostenlos.

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon