Letzte Futterausgabe und Möglichkeit zur Kundenregistrierung bei der Tiertafel Olsberg

Die letzte Futterausgabe der Tiertafel Olsberg in diesem Jahr, ist am 12.12.2019 in der Zeit von 15 Uhr bis 18 Uhr

brilon-totallokal: Wer Unterstützung benötigt, kann sich gerne an diesem Tag noch registrieren lassen und Futterspenden für seine Tiere entgegen nehmen . Die Tiertafel Olsberg, ein Projekt des Hundevereins Strunzertaler Pfoten e.V., besteht seit nun mehr 3 Jahren und die Kundenzahl wächst.

Für den ein oder anderen ist die Tiertafel eine Anlaufstelle geworden, bei der man sich einfach einmal austauschen kann. Dank der grossen Spendenbereitschaft, konnte schon zahlreichen Menschen dabei geholfen werden, ihre Tiere zu behalten.

Unterstützung finden die Kunden in Form von Trocken- und Nassfutter, Sachartikeln für Haustiere und Beratung zur Gesunderhaltung und Pflege ihrer Tiere. Die Unterstützung richtet sich an Tierbesitzer im Hochsauerlandkreis, mit kleiner Rente bzw. Grundsicherung, Obdachlose, Sozialhilfeempfänger, Hartz IV Empfänger und Geringverdiener!

Aus vielen Gründen kann es dazu kommen, das Menschen in finanzielle Not geraten.

Arbeitslosigkeit, Krankheit, Scheidung und auch zunehmend die Altersarmut sind oftmals der Grund, dass man kaum noch für den eigenen Lebensunterhalt sorgen kann und für das geliebte Tier kaum etwas übrig bleibt. Haustiere sind oftmals der letzte Sozialkontakt und Halt, die dem Leben noch eine Regelmässigkeit und Verantwortungsbewusstsein geben.

Die Tiertafel ist auch weiterhin auf Nass- und Trockenfutterspenden für Hunde und Katzen, Kaninchenfutter und -streu und Katzenstreu angewiesen. Diese können immer am 2. Donnerstag im Monat von 16 Uhr bis 18 Uhr in der Ramecke 4 in Olsberg abgegeben werden.

Spendenboxen der Tiertafel Olsberg stehen im REWE Markt Olsberg, bauSpezi Kneer, Raiffeisenmarkt Bestwig und bei Thomas Philipps in Brilon.

Info unter: www.tiertafel-olsberg.npage.de oder Tel. 0160/6657570

Quelle: Martina Eickwinkel

