Tagesfahrt der VHS-Brilon-Marsberg-Olsberg zur Beethoven-Ausstellung nach Bonn

Die VHS Brilon-Marsberg-Olsberg bietet im Jubiläumsjahr 2020 eine Tagesfahrt zur zentralen Ausstellung “Beethoven.Welt.Bürger

brilon-totallokal: Anlässlich des 250. Geburtstages des berühmten Komponisten Ludwig van Beethoven bietet die VHS Brilon-Marsberg-Olsberg im Jubiläumsjahr 2020 eine Tagesfahrt zur zentralen Ausstellung “Beethoven.Welt.Bürger. Musik“ nach Bonn an. Die Ausstellung der Bundeskunsthalle sowie des Beethoven-Hauses vermittelt spannende Einblicke in Leben, Werk und Wirkung des weltberühmten Komponisten.

Dabei werden auch die seit 200 Jahren kultivierten Mythen und Klischees hinterfragt, die sich um seine Person ranken. Rund 250 Objekte, darunter zahlreiche Original-Exponate aus den Beständen des Beethoven-Hauses sowie wertvolle Leihgaben aus deutschen und internationalen Sammlungen, zeichnen ein facettenreiches Bild des Künstlers und Menschen Beethoven vor einem lebendigen Zeitpanorama.

Auch die Arbeitsweise des Komponisten, Beethovens Gesundheitszustand, seine Geschäftspraktiken und seine Netzwerke werden anschaulich gemacht. Die Teilnehmenden nehmen erst an einer kurzweiligen Führung durch die vielfältige Ausstellung in der Bundeskunsthalle teil. Im Anschluss folgt eine Mittagspause mit Zeit für eigene Entdeckungen, bevor es gemeinsam zum Beethoven-Haus weitergeht, welches leider nicht barrierefrei zugänglich ist.

Hier werden die Teilnehmenden bereits durch das historische Ambiente des Hauses in Beethovens Zeit versetzt und erfahren während einer weiteren Führung allerhand Interessantes über das private Leben und Wohnen Beethovens mit seiner Familie. Im Anschluss erfolgt die gemeinsame Rückfahrt in den Hochsauerlandkreis. Die Fahrt findet am Sonntag, den 2. Februar 2020, statt. Anmeldungen sind bereits jetzt bei der VHS telefonisch unter 02962-3080 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

