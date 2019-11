Zirkusluft weht durch den Kreishauspark

Anmeldung zum Pädagogisches Zirkusprojekt in den Sommerferien

brilon-totallokal: Vom 1. bis zum 4. Juli 2020 veranstaltet das Team der BWT Brilon Kultour in Zusammenarbeit mit der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten, dem Alfred-Delp-Haus und dem Zirkus ZappZarap erneut eine spannende Projektwoche mit dem Titel „Manegentraum 4“. Zum vierten Mal wird der pädagogische Zirkus in Brilon zu Gast sein. Begeisterte Kinder zwischen 6 und 14 Jahren und präsentierten zum Abschluss zwei gelungene Vorstellungen. Und im kommenden Jahr wieder passend im bunten Zirkuszelt im Briloner Kreishauspark.

Unter dem Motto „Kannst du nicht war gestern“ werden spannende und vielseitige Workshops angeboten. Von Akrobatik über Feuerkunst bis zum Drahtseilakt; alles kann erlernt werden. Neben dem Training mit den Elementen der Zirkuskunst werden neue Freundschaften geknüpft, Grenzerfahrungen gemacht, Hobbys entdeckt und Gemeinschaftssinn entwickelt. Das Ganze mit jeder Menge Spaß und Action und kreativer Unterstützung durch das Briloner Kulturteam. In den Abschlussvorstellungen zeigen die frisch gebackenen Artisten dann der Öffentlichkeit ihr Können. Sie jonglieren, sie zaubern und verzaubern, sie belustigen und sie bringen die knisternde Spannung mitten ins Publikum, mit professionellen Lichteffekten, Tontechnik, Popcornduft und tosendem Applaus.

Kinder zwischen 6 und 14 Jahren können ab sofort von ihren Eltern angemeldet werden. Dazu liegen die Anmeldekarten in der BWT, bei ADH und dem Briloner Rathaus aus. In der Teilnahmegebühr ist jeweils ein Mittagessen von Mittwoch bis Samstag enthalten. Die Trainings- und Vorstellungszeiten werden mit der Anmeldebestätigung bekannt gegeben. Anmeldeschluss ist der der 1. März 2020.

„Kannst du nicht war gestern!“ Das hat sich der Mitmachzirkus „Zappzarap“ auf die Fahnen geschrieben. Wie wahr: Während des Zirkusprojektes im vergangenen Sommer ist so mancher Teilnehmer, der vorher schüchtern gewesen ist oder sich etwas nicht zugetraut hat, aus sich herausgekommen. Foto: Katja Gast/“BWT Kultour“

Zur Abschlussshow am Samstag, 4. Juli 2020 möchten wir Sie schon jetzt herzlich einladen.

