BARMER am Freitag nur telefonisch und online erreichbar

brilon-totallokal: Wegen einer Personalversammlung am Freitag, 29. November, bleibt die Geschäftsstelle der BARMER (Kreuziger Mauer 28) an diesem Tag geschlossen. Versicherte erreichen die Krankenkasse am 29. November aber wie gewohnt telefonisch unter 0800 333 1010 (kostenfrei) oder per E-Mail an service@barmer.de. Die Kundenberater stehen für alle Fragen und Anliegen zur Verfügung.

Quelle: Reimund Günter, BARMER Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon