Bronze – Silber – Gold für den TSC Olsberg bei der größten Turniertanzveranstaltung Ostwestfalens in der Seidenstickerhalle in Bielefeld am 09./10.11.2019

Um diese Goldmedaille ging es am vergangenen Wochenende in der Seidenstickerhalle Bielefeld

brilon-totallokal: Zwei Paare des TSC verbrachten das Wochenende tänzerisch in Bielefeld. Am Samstag ertanzten sich Stefan Eifler und Stefanie Richter in der SEN.II C Klasse in einem 18 paarigen Starterfeld einen guten dritten Platz. Am Sonntag konnten die beiden ihre Leistung nochmals steigern und holten sich in einem starken Teilnehmerfeld souverän die Silbermedaille.

Ebenfalls am Sonntag gingen Matthias Beinhauer und Susanne Pohlner in der Sen. III B an den Start. Trotz eines berufsbedingten Trainingsrückstandes konnten die beiden das Wertungsgericht überzeugen und zogen mit der maximal möglichen Punktzahl ins Finale ein. Auch dort tanzten sie souverän und gewannen alle fünf Tänze. Lohn hierfür die Goldmedaille aus Bielefeld.

Sehr zufrieden zeigten sich auch das TSC Trainerpaar Cornel und Angela Müller, wollen aber den Paaren – trotz der ausgezeichneten Leistungen – vorerst keine Trainingspause gönnen.

Quelle: Frank Mäkel, Pressewart des TSC Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon