brilon-totallokal: Rechtzeitig zur dunklen Jahreszeit hat der Bürgerbus seinen neuen Standort erhalten. Direkt in Sichtnähe zum Städtischen Krankenhaus Maria Hilf gGmbH ist er ab sofort stationiert. Diese Sichtnähe und der fast 24 stündige Fußgängerbetrieb sollten dem Bürgerbus einen unbehelligten Aufenthalt ermöglichen.

Elf erfolgreiche Jahre

Am 17. Januar 2008 wurde der Verein Bürgerbus Brilon e. V. gegründet. Vier Fahrerinnen und 12 Fahrer, alle ehrenamtlich tätig, stellen zurzeit den Linienbetrieb sicher. Gefahren werden zwei Linien, die täglich ca. 90 km Fahrtstrecke, mit durchschnittlich 16 Fahrgästen absolvieren.

B 1 vom Markt, Bussteig B unter anderem über Altenheim St. Engelbert, Wittekindstraße, Hotel am Kurpark, Krankenhaus, Volksbankcenter.

B 2 vom Markt, Bussteig B unter anderem über Kalvarienberg, Müggenborn, ALDI, Hesdiner Ring, Alter/Neuer Friedhof, Kaufpark.

Beide Linien verkehren jeweils von Montag bis Samstag sechs Mal an den Vormittagen und Dienstag und Donnerstag zusätzlich drei Mal an den Nachmittagen. Günter Wiese, 1. Vorsitzender des Bürgerbus Brilon e. V. , hofft in diesem Jahr noch die Nutzerzahl von mehr als 10.000 zu erreichen oder zu überschreiten. Da der neue Standort bereits mit einer Ladesäule für E-Fahrzeuge ausgerüstet ist, hofft er dass der Nachfolgebus eine E-Fahrzeug sein wird, da die Tagesfahrleistung dieses ermöglicht. Der derzeitige Bus hat bereits 100.000 km auf dem Tacho, so dass über eine Nachfolge in nicht allzu ferner Zukunft nachgedacht werden muss, damit das Motto des Vereins weiter zutrifft.

BU.: Der Briloner Bürgerbus – Huberta II an seinem neuen Standort am städt. Krankenhaus Maria Hilf gGmbH. Auf dem Bild zu sehen sind einige der insgesamt 16 Fahrerinnen und Fahrer mit einer treuen, täglichen Nutzerin des Bürgerbusses und dem Technischen Leiter des Krankenhauses

