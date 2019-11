„Charms of Christmas“ am Samstag, 28. Dezember 2019

Vorverkauf für das 135. Kerzenkonzert angelaufen

brilon-totallokal: Den Termin sollten Sie sich vormerken und die Eintrittskarten dazu machen sich gut unter dem Weihnachtsbaum: Der Panflötenvirtuose Matthias Schlubeck und die Berliner Gitarristin Eva Beneke werden das 135. Kerzenkonzert mit dem Titel „Charms of Christmas“ in der Nikolaikirche am Samstag, 28. Dezember 2019 mit einer besonderen Auswahl weihnachtlicher Musik zu einem unvergesslichen Abend „zwischen den Jahren“ machen.

Karten für das von der BWT-Brilon Kultour präsentierten und von der Firma Oventrop unterstützten Kerzenkonzert sind ab sofort im Vorverkauf für 14 Euro (Erwachsene) und 9 Euro (Schüler) bei den Briloner Buchhandlungen Prange und Podszun sowie bei der BWT Brilon (Tel.: 02961/9699-0 oder per E-Mail kultur@brilon.de).

