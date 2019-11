Adventskonzert des Musikvereins Messinghausen am 7. Dezember 2019

Einladung zum Adventskonzert des Musikvereins Messinghausen am zweiten Adventssamstag

brilon-totallokal: Der Musikverein Messinghausen lädt alle Musikfreunde aus nah und fern auch in diesem Jahr wieder zum traditionellen Adventskonzert am Samstag, den 07. Dezember um 14:30 Uhr in die St.-Vitus Kirche zu Messinghausen ein.

Bei stimmungsvoller Dekoration, Beleuchtung und Kerzenschein stimmen die Musikerinnen und Musiker unter ihrem Dirigenten Johannes Meier mit einem abwechslungsreichen Programm auf die besinnliche Vorweihnachtszeit ein. Neben traditionellen Stücken wie Bachs “Arioso” dürfen sich die Besucher unter anderem auf eine nicht ganz alltägliche Weihnachtsgeschichte freuen und einen musikalischen Abstecher nach Irland unternehmen.

Natürlich wird auch das Jugendorchester unter der Leitung von Oliver Standtke zum Gelingen des Konzerts beitragen. Im Anschluss freut sich der Musikverein auf ein paar gesellige Stunden bei Kaffee, Kuchen, kalten Getränken sowie warmen Snacks im Vitushaus.

