Eröffnung Weihnachtsmarkt der Sparkasse Hochsauerland in Brilon

brilon-totallokal: Am Donnerstag, 28.November 2019 – Eröffnung des Weihnachtsmarktes durch Sparkassendirektor Ingo Ritter und Bürgermeister Dr. Christof Bartsch. Gemeinsam das erste Adventswochenende zu feiern, mit viel Musik lokaler Akteure und bekannter Bands, mal festlich-romantisch, mal mitreißend – das macht den Charme des Weihnachtsmarktes der Sparkasse Hochsauerland vom 28. November bis zum 1. Dezember auf dem Briloner Marktplatz aus. Allein schon die vier Konzerte mit bekannten Kinderliedermachern suchen in der Region ihresgleichen. An den Abenden trifft sich dann die Party-Fraktion vor der Showbühne.

Zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes am Donnerstag durch Sparkassendirektor Ingo Ritter und Bürgermeister Dr. Christof Bartsch gibt sich traditionell das Blechbläser-Quartett des Blasorchesters Brilon mit jubelnden Klängen die Ehre. Kids freuen sich auf herrH alias Simon Horn mit zeitgemäßem Familiensoundtrack. Der TV-bekannte Kinderliedermacher mischt gekonnt Elektro, Pop, Rock, Funk und HipHop, hat Tanzschuhe und so einige Tierchen dabei. Unterstützen werden ihn die Minis des Kinderhauses Villa Rappelkiste. Im Anschluss präsentiert die Neue Chorwerkstatt Brilon ein dem Anlass entsprechendes, anspruchsvolles Repertoire. Am Abend gehört die Stage den fünf Briloner Punk’n‘Rollern von RUSTIKARL: Mit selbstgeschriebenen Titeln wie „Tequila mit den Engeln“ und „Zu nah am Wahnsinn“ lassen sie’s krachen.

Die beiden „Gute-Laune-Brüder“ JoJos, ausgezeichnet mit dem Internationalen Showpreis, schicken am Freitag Rudolph, den singenden Elch, auf die Bretter – sehr zur Freude der kleinen Gäste, die einen bunten Strauß an bekannten Kinderweihnachtsliedern genießen. Auf diesen Auftritt hat sich auch der Kindergarten Scharfenberg lange vorbereitet. Die Chöre sowie die Big Band des Briloner Gymnasiums Petrinum verschönern den Nachmittag mit deutschen und englischen Songs sowie mit Pop, Latin, Rock und Swing. Unterm Sternenhimmel heizt schließlich die sechsköpfige Band LIVE AND FAMOUS dem Publikum ein: Die Musiker waren schon mit Candy Dulfer, DJ Bobo und den Simple Minds auf Tour. Zu hören gibt’s eine Palette von Michael Jackson über AC/DC, Bruno Mars und Justin Timberlake bis Beyoncé – die volle Dosis Pop, Rock, Soul und RnB.

Der Jugendchor Music-Factory Sauerland läutet den Samstag mit modernen Weisen ein. Sodann wecken Volker Rosin und die Kitas St. Elisabeth, St. Petrus & Andreas und St. Maria im Eichholz den Weihnachtsmann bei einem Mitmachkonzert. Zum 40-jährigen Bühnenjubiläum hat der meistgespielte Musiker in Europas Kinderdiscos seine 24 besten Weihnachtslieder zusammengestellt. Einem Vocalensemble folgt im Anschluss die Jazz Police Olsberg und bringt die Zuschauer mit Swing, Funk und Latin zum Fingerschnipsen und Tanzen. Damit ist der Boden gut vorbereitet für eine Zeitreise durch Rock und Pop mit DAS WUNDER. Die sieben jungen Musiker sind mit der 1LIVE-Krone ausgezeichnet, Echo-nominiert und zünden ein Feuerwerk an deutschen Hits von Lindenberg, Grönemeyer, Tote Hosen, Ärzte, Bourani, Silbermond und vielen mehr. Drei der Mitglieder gehörten seinerzeit zu Luxuslärm.

Auch der Sonntag wird klangvoll mit dem Männerchor 1868 Brilon, gefolgt von Heiner Rusche, ausgezeichnet mit dem Deutschen Rock- und Pop-Preis in der Kategorie „Bestes Kinderliederalbum, und den Kindern der DRK-KiTa Brilon. Bei ihnen heißt’s „Wir tanzen im Winter“ zu ganz vielen neuen Hits. Lupenreiner Swing ist das Ding der BBB Breylske Big Band. Zum Abschluss des Weihnachtsmarktes serviert das Akustikduo 2 OLD TO DIE YOUNG handgemachten Rock, Soul und Pop an Mikro, Gitarre und Cajon, dazu ein paar unbekannte Perlen und weihnachtliche Stücke.

Programm / Weihnachtsmarkt 2019

Donnerstag, 28. November

16 Uhr Blechbläser-Quartett des Blasorchesters Brilon

16.15 Uhr Eröffnung durch Sparkassendirektor Ingo Ritter und Bürgermeister Dr. Christof Bartsch

16.15 Uhr WinterMitmachKonzert mit herrH und den Kindern des Kinderhauses Villa Rappelkiste

17.30 Uhr Neue Chorwerkstatt

20 Uhr RUSTIKARL – Punk’n’Roll

Freitag, 29. November

15 Uhr Die Jojos „Rudolph, der singende Elch“ mit den Kindern des Kindergartens Scharfenberg

16.30 Uhr Chöre des Gymnasiums Petrinum

17,30 Uhr Big Band und Junior Big Band Gymnasium Petrinum

20 Uhr LIVE AND FAMOUS

Samstag, 30. November

11 Uhr Schlemmen, Stöbern und Genießen Verkauf von Selbstgemachtem der Schülerfirma Roman-Herzog-Schule

14 Uhr Music Factory

15 Uhr Volker Rosin „Weckt den Weihnachtsmann“ mit den Kitas St. Elisabeth, St. Petrus & Andreas und St. Maria im Eichholz

16 Uhr Vocalensemble

17 Uhr Jazz Police Olsberg

10 Uhr DAS WUNDER – Zeitreise durch Rock und Pop

Sonntag, 1. Dezember

Ab 12 Uhr Verkauf von Kerzen und Holzarbeiten des Caritasverbandes Brilon

12 Uhr Siegerehrung „Mit Rad zur Tat“

13 Uhr Männerchor 1868 Brilon

14 Uhr Heiner Rusche „Wir tanzen im Winter“ mit den Kindern der DRK-KiTa Brilon

15 Uhr BBB Breylske Big Band

16 Uhr Akustikstudio „2 Old To Die Young“

