DRK Brilon eröffnet das Autismus-Therapiezentrum zum 1. Dezember

Mit guten Nachrichten startet das DRK Brilon in den letzten Monat des Jahres 2019.

brilon-totallokal: Früher als avisiert kann nun der Einrichtungsleiter Dr. Christian Hülsken ab dem 1. Dezember seine Arbeit beim DRK Brilon in der Freiladestraße aufnehmen.

Nachdem die Infoveranstaltung im September mit 95 Teilnehmern gut besucht war, hatten viele Interessierte ihre Kontaktdaten übermittelt. Dr. Hülsken wird noch im Dezember den Kontakt aufnehmen und Termine vereinbaren. Bewusst fand die Infoverstaltung vor dem eigentlichen Start des Therapiezentrums statt, um mehr Informationen über Bedarfe und Netzwerke zu erfahren.

Dr. Hülsken bringt 20 Jahre Berufserfahrung im Bereich der Autismustherapie mit, vorher hat er in Entwicklungspsychologie an der Universität Würzburg promoviert. Das DRK Brilon möchte durch das Therapiezentrum die gesellschaftliche Teilhabe autistischer Menschen weiter verbessern. Oftmals stellen sich diesbezüglich besondere Herausforderungen: in Kita, Schule, Werkstätten für Menschen mit Behinderung oder in der Ausbildungsstelle und am Arbeitsplatz.

„Unsere Aufgabe ist es, die Menschen mit Autismus zu fördern und die Personen des Umfeldes zu beraten“, erklärt Einrichtungsleiter Dr. Hülsken. „Zusätzlich wollen wir durch Fachvorträge, Fortbildungen und Informationsabende über das vielfältige Erscheinungsbild des Autismus aufklären und uns in der Region vernetzen“, erläutert Rene Teich, Vorstand des DRK Brilon. Das Autismus-Therapiezentrum des DRK Brilon wird alle Altersstufen, von jung bis ins Erwachsenenalter in der Beratung sowie Therapie berücksichtigten. Voraussetzung für eine Förderung sowie weitergehende Beratung ist immer eine Diagnose, die durch einen Facharzt gestellt sein muss. Als Einzugsgebiet des Therapiezentrums sind die Städte mit den Ortsteilen von Brilon, Eslohe, Hallenberg, Marsberg, Medebach, Meschede, Olsberg, Schmallenberg und Winterberg zu nennen.

„Um den betroffenen Menschen ein vollumfängliches Angebot zu ermöglichen, konnten die erforderlichen Verhandlungen mit dem Hochsauerlandkreis abgeschlossen werden – die Autismus- Therapien können ab dem 1. Dezember in Anspruch genommen bzw. vorbereitet werden“, so Thorsten Rediger, ebenfalls Vorstand des DRK. Für weitere Informationen steht Dr. Hülsken unter 02961/9655-18 oder atz@drk-brilon.de zur Verfügung. Vereinbaren Sie einen Termin zur kostenlosen Erstberatung.

Bild: Dr. Christian Hülsken, neuer Einrichtungsleiter des DRK Autismus-Therapiezentrums

Quelle (Text & Bild): Simone Ferraz – DRK Brilon

