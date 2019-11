Ernst Hutter & die Egerländer Musikanten gastieren in Olsberg

Während ihrer „Europatournee – Bleib Dir treu!“ gastieren „Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten – Das Original“ am Samstag, 25. Januar, um 20 Uhr in der Konzerthalle Olsberg.

Sie sind einer über 60-jährigen Tradition verpflichtet, und der Treue ihrer Fans, die seit über 6 Jahrzehnten genau diese Musik, diesen Klang lieben, und das in jeder Generation: „Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten – Das Original" gehen daher 2019 und 2020 mit einem Motto auf Europatournee, das den Gedanken an Beständigkeit und Authentizität in nur drei Worte fasst: „Bleib Dir treu".

Für Ernst Hutter ist dieses Motto Programm: „Für mich heißt ‚Treue zur Musik‘ unseren Spielstil, die Mentalität, Musikalität und Lebendigkeit beizubehalten.“

„Bleib Dir treu“ ist jedoch nicht nur Tourneemotto sondern auch der Titel einer neuen Polka im Repertoire des Ensembles, komponiert und getextet von Sebastian Höglauer und Peter Laib, zwei talentierten Orchestermitgliedern aus der jüngsten Egerländer Generation. Der Trompeter und der Tubist stehen beispielhaft für den Trend, mit böhmischer Musik auch junge Menschen zu begeistern. Das ist für Ernst Hutter nicht nur bei Events wie dem „Woodstock der Blasmusik“ zu erkennen: „Ich schätze die Möglichkeit, mit jungen und talentierten Menschen unser Orchester in die Zukunft zu führen.“

„Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten – Das Original“ erreichen mit ihrer Musik und dem stets professionellen und zugleich sympathischen Auftreten Menschen aller Altersgruppen. Für junge Fans sind sie Vorbilder in der Bläserwelt, für langjährig Begeisterte immer noch das „Maß aller Dinge“, wie einst schon Ernst Mosch. Dafür steht mit „Die Egerländer Legende“ ein neuer Marsch, den Ernst Hutter und sein Sohn, Schlagzeuger Stephan Hutter, Ernst Mosch „zur Ehre und zum 20. Todesjahr“ – wie es im Untertitel heißt – gewidmet haben.

1998 startete Ernst Mosch zu seiner Abschiedstournee, „viele von uns waren noch mit Ernst Mosch auf der Bühne unterwegs“ erinnert sich Ernst Hutter, „auch ich habe mit ihm 14 wunderbare Jahre erlebt. Dieser DNA werden wir immer treu bleiben.“ Rund ein Dutzend der „Egerländer Solisten“ sind noch heute dabei und gehen jetzt auf „Europatournee“.

Ernst Hutter weiß, was er seinem Publikum, den alten und den jungen Fans schuldig ist: solistische Raffinesse, musikalische Perfektion und „Böhmische Gefühle“: „Böhmische Melodien erreichen die Herzen direkt. Meine Fantasie ‚Böhmische Gefühle‘ ist diesen Melodien gewidmet“, sagt der Egerländer-Chef und spielt dabei auf eine neue Komposition an, eine Fantasie, in der er böhmische Komponisten wie Dvorak und Smetana zitiert, die ihre Werke auch aus der Volksmusik ihrer Heimat schöpften.

Ernst Hutter, der nach Moschs Tod 1999 das Orchester weiterführte, ist es gelungen, in dieser Zeit die Erfolge der „Egerländer Musikanten – Das Original“ fortzusetzen und dabei auch die Zukunft im Blick zu haben: „Unser legendäres Repertoire, seit über 60 Jahren aufgebaut und gepflegt, ist die Basis meines Wirkens, dieser Tatsache fühle ich mich verpflichtet.“

Und so erwartet das Publikum nicht nur eine Zeitreise in die Geschichte der „Egerländer Musikanten“ mit Klassikern und Hits vom „Egerländer Musikantenmarsch“ bis zu „Bis bald auf Wiederseh’n“, sondern auch eine bunte Palette zeitgemäßer neuer Kompositionen. „Ernst Mosch hat mich gelehrt, immer ehrlich, emotional und authentisch als Künstler aufzutreten“, sagt Ernst Hutter dazu, „meine Aufgabe in den letzten 20 Jahren war es, sein Lebenswerk in die Zukunft zu führen, aber auch eigene Akzente zu setzen“.

Leidenschaftlich und mit dem von ihnen erwarteten musikalischen Können präsentieren die „Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten – Das Original“ böhmische Musik vom Feinsten. Eingebunden in ein stilvolles Bühnenambiente, Bilder und verbindende Worte garantieren sie dem Publikum unvergessliche musikalische Stunden.

Mit über 40 Konzerten in Deutschland sowie den europäischen Nachbarländern von Holland bis Ungarn sind „Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten – Das Original“ weiterhin „auf den Spuren“ ihrer legendären Vorgänger, ganz nach dem Motto: „Brennt die Leidenschaft ganz tief im Herzen, dann hör auf Dich und sag: ‚Bleib Dir treu!‘“

Karten für das Konzert in Olsberg gibt es unter der Hotline 02962 / 97370 sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

