Annas Hütte Bredelar, Steaks & more – Kunstwerk von Henning Feil verschönert die Ortschaft! Barbecue – Imbissgrill – Bredelar

Kunst in Bedelar – Werbung mal ganz anders – Annas Hütte wirbt mit Riesen Gemälde an Ortseingang von Bredelar

brilon-totallokal: Herzlichen Glückwunsch zum neuen Glanz in Bredelar! Aus einer ehemaligen nicht ganz so “schöner” Wand wurde von dem Briloner Künstler Henning Marten Feil etwas besonders kunstvolles gestaltet. Bei eisigem Wetter (minus 3 Grad) wurde am gestrigen Sonntag (01.12.2019) das Werk fast vollbracht. Dieses Kunstwerk ist eine Bereicherung für den Ort, besonders, wenn man aus Richtung Brilon kommend in Bredelar eintrifft.

Der Inhaber von Annas Hütte Bredelar, Steaks & more scheute keine Kosten um die Wand entsprechend aufmerksam zu verschönern. Wir sind gespannt… was den Herren sonst noch einfällt…. Wir freuen uns über diese außergewöhnliche Werbung für Annas Hütte und nicht zuletzt für Bredelar.

Quelle: Brilon-Totallokal – Bilder: Ulrich Trommer

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon