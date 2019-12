Annas Hütte Steak, Grill and more in Sachen Kunst für Bredelar

Street Art in Bredelar – Annas sorgt für Ortsverschönerung!

brilon-totallokal: Sehen Sie unser Video – Street Art Kunst in Bredelar. Der Inhaber von Annas Hütte in Bredelar beauftragte den Briloner Künstler Hennig Marten Feil zwecks Verschönerung einer alten grauen Wand. Bei eisiger Kälte wurde gesprüht, was die Dosen hergaben…

Quelle: Brilon-Totallokal – Video: Ulrich Trommer

