BC Brilon entscheidet denkbar spannendes Spiel für sich

Die Mannschaft des BC Brilon hat in der letzten Landesliga-Saison den Aufstieg geschafft und spielt aktuell somit in der Verbandsliga.

brilon-totallokal: Am vergangenen Spieltag konnte die Mannschaft um Kapitän Thilo Wendt mit den weiteren Spielern Marcel Howe, Reza Golchin und Philipp Steiger einen wichtigen Sieg einfahren. Das Team musste sich am 17. November gegen den 1. PBC Minden 2 beweisen. Nachdem es in der zweiten Runde noch unentschieden stand, konnte der BC Brilon die dritte Runde für sich entscheiden und die Partie insgesamt mit 7:5 gewinnen. Die letzten drei Spiele der so genannten Disziplin 14+1 waren an Spannung kaum zu überbieten. Die Briloner bewiesen jedoch Nervenstärke und belohnten sich mit dem Sieg.

Jeder Spieler konnte mindestens einen Punkt zum Sieg beisteuern, was Mut für die kommenden Spieltage macht. Nächstes Jahr gibt die Mannschaft die künftigen Spieltagstermine auf der neuen Website bekannt, sodass Interessierte gerne die Heimspiele mitverfolgen können. Schon jetzt lohnt sich ein Besuch in der Ketteler Straße 5, um an den hochwertigen Tischen sein Können zu beweisen.

Zudem erfreut sich der Club seit November über einen neuen Dart-Automaten, sodass neben dem Billard und Snooker spielen eine weitere Freizeitaktivität angeboten wird. Der BC Brilon freut sich über neue Besucher – diese melden sich am besten telefonisch unter der 02961 9877339.

